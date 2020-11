– Flere børn og unge skal opleve fællesskabet, siger ny FDF-formand fra Brønshøj

Foto: Thomas Heie Nielsen

Ny landsleder Dorte Fog er ny formand for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Hun har været kredsleder i Brønshøj i 18 år

Af Gitte Ganderup

Det var en enig hovedbestyrelsen, der valgte Dorte Fog som ny formand på et møde forrige weekend.

Som formand vil Dorte Fog stå i spidsen for en udvikling, hvor FDF målrettet vil starte nye FDF-kredse og dermed skabe flere steder, hvor børn og unge kan blive en del af FDFs fællesskab.

– Det ståsted, som børn og unge får igennem FDF, skal vi dele ud til endnu flere. Jeg ser frem til sammen med den nye hovedbestyrelse og FDFs tusindvis af frivillige at arbejde for, at de mange børn og unge, der vokser op i områder uden reel mulighed for at gå til FDF, fremover kan blive en del af vores givende fællesskab, siger Dorte Fog.

Bred erfaring

Dorte Fog er 45 år og har været FDF´er siden barndommen. Først i FDF Kragelund, hvor hele familien var engageret. Efter et højskoleophold på Silkeborg Højskole rykkede Dorte Fog til København, hvor hun først var børneleder og dernæst kredsleder i 18 år i FDF K 25 Brønshøj. Opvæksten i en landsbykreds og voksenlivet i en storbykreds har givet hende et nuanceret blik for mangfoldigheden i FDF.

– Vores engagerede frivillige gør uge efter uge en kæmpe indsats for at give oplevelser og fællesskab videre til børn og unge. Det skal kredse landsforbund og vi som hovedbestyrelse arbejde sammen om at give dem

de bedste forudsætninger for, så endnu flere vælger vores fællesskab til,

siger Dorte Fog.

Dorte Fog blev valgt til FDFs hovedbestyrelse i 2018 og har i de sidste to år været næstformand.

Privat er Dorte Fog bosat i Herlev sammen med sin mand og deres to børn.