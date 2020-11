Flemming Dalgaard takker af

Det nye Sognehus flankeret af Sven Kjellin (tv), menighedsrådets kasserer og formand for byggeudvalget, og menighedsrådsformand Flemming Dalgaard. Begge forlader menighedsrådet 1. søndag i advent. Foto: Peter Høvring

Første søndag i advent giver Flemming Dalgaard, mangeårig formand for Brønshøj Kirkes menighedsråd, faklen videre til et nyt menighedsråd

Af Erik Fisker

Flemming Dalgaards hjerte har ligget i Brønshøj Kirke, lige siden han og hans hustru besøgte kirken første gang for 30 år siden. Parret havde besøgt flere kirker i området for at finde et sted, hvor de følte sig hjemme, og den følelse fik de allerede ved første besøg i Brønshøj.

– Kirken var helt fuld, og en mand gik rundt og lagde puder på de ekstra siddeplader, der kunne trækkes ud fra siden af kirkebænkene. Det viste sig at være provst Karsten Voll. Det var ikke ham, der havde gudstjenesten, han var bare i kirke og gav en hånd med. Det sagde noget om ånden på stedet, husker Flemming Dalgaard.

Da Flemming Dalgaards ældste søn nogle år senere ønskede at blive konfirmeret i Brønshøj Kirke, tog familien konsekvensen og løste sognebånd. Kort efter blev Flemming Dalgaard opfordret til at stille op til menighedsrådet.

Siden har Flemming Dalgaard siddet i menighedsrådet i 20 år, de sidste 12 år som formand. Den største opgave, som har fyldt meget i de sidste syv år af hans formandstid, er opførelsen af det nye Sognehus.

– Vi havde simpelthen ikke plads til alle aktiviteter i det gamle sognecenter, især ikke, når vores FDF’ere var i huset. Da vi måtte leje lokaler for at få plads til to af kirkens ansatte, var situationen ikke længere holdbar, og vi begyndte at arbejde på at bygge et nyt sognehus, fortæller Flemming Dalgaard.

– Jeg har nydt at sidde i menighedsrådet med kompetente mennesker fra alle samfundslag. Mennesker, der har stået sammen om den fælles opgave – og mødt hinanden i kirken. Brønshøj Kirke er noget helt særligt. En landsbykirke i storbyen, aktiv og attraktiv og på mange måder et fyrtårn i stiftet. Det håber og tror jeg fortsætter, siger Flemming Dalgaard.