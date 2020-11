Få styr på hverdagen med en praktisk kalender

SPONSORERET INDHOLD: I en travl hverdag kan man hurtigt miste overblikket og overbooke kalenderen – kender du det? Så er det en kalender, du skal have fat i. Kalenderen er din nye bedste ven, når du først kommer i gang. Det er et udmærket redskab til at få styr på hverdagen og skabe overblik over dagene. Der findes et væld af kalendere lige fra dagskalender til årskalender med forskellige layouts, så der er noget for enhver.

Planlæg en uge ad gangen og få mere overblik

Synes du, at du har mistet overblikket over ugen, så er en uge kalender lige netop, hvad du står og mangler. Den er velegnet til at få styr på og planlægge den kommende uge. Her kan du notere handlelister, begivenheder, to-do lister og meget mere. Det er en struktureret måde at holde orden i hverdagen på, så du ikke mister overblikket, når travlheden tager over.

Ved at lave huskelister og notere hvad du skal de forskellige dage, så er der også større chance for, at du husker alt det, du skal.

Lav en fælles kalender med familien

Har I brug for mere struktur i familien, så kan I overveje at hænge en fælles kalender op på eksempelvis køleskabet, så alle familiemedlemmer kan tilgå kalenderen. Den egner sig godt til familien, hvor skemaerne ikke nødvendigvis går hånd i hånd. Så er der mulighed for at alle kan skrive deres planer på, så resten af familien kan holde styr på det.

Det kan nemlig være svært at holde styr på hele familiens skema, herunder aftaler, skole og sport. Synes du også, at det indimellem kniber at få passet alle familiemedlemmers aftaler ind i skemaet? Du er langt fra den eneste – så hvad kræver det egentlig? Det kræver planlægning, og med en kalender ved hånden bliver planlægningen så let som en leg.