Er du træt af en uoverskuelig garderobe?

SPONSORERET INDHOLD: Har du problemer med, at din garderobe hurtigt bliver rodet og uoverskuelig? Når din garderobe er uoverskuelig, er det langt sværere at finde tøj om morgenen. Dog kan du med nogle enkle tips sørge for, at din garderobe er lettere at holde orden i.

Ryd ud i dit gamle tøj

Hvis du har en masse tøj liggende, som du ikke bruger, bliver det kun sværere at holde orden i din garderobe. Det kan være tøj, som du ikke længere kan passe, som ikke passer ind i din stil længere, som du ikke føler dig tilpas i eller noget helt fjerde. Når du sorterer den slags fra, giver det noget luft i din garderobe.

Det er måske svært for dig at smide den gamle sweater ud, som du har haft så længe, men hvis du alligevel aldrig bruger den, er der ingen grund til at gemme på den. Når du rydder ud i dit tøj, bliver din garderobe mere overskuelig og der er mere plads til tøj, som du faktisk bruger.

Udvid din garderobe med gode basisting

En god garderobe indeholder nogle basisting, som kan gå til alting. Når du har ryddet ud i din garderobe, har du mere plads til den slags. Det er sådan noget som en god sweatshirt, et par lækre jeans, en sort blazer m.m. Når du har den slags basisting, er det lettere for dig at sammensætte tøj om morgenen. Det bliver mere overskueligt, end hvis du udelukkende har ting med mønstre, farver og print.

Skab et godt opbevaringssystem

Hvis din garderobe skal være overskuelig, kræver det også, at du har et godt system. Det kan f.eks. være en stor hjælp at inddele nogle af dine ting i kasser. På den måde ligger der ikke og flyder. Alting får en bestemt plads, hvilket gør det lettere at holde styr på.