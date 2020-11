Jubel på tribunen efter 1-0 scoringen. Foto: Thomas Løser

FODBOLD: Efter mere end to måneders ventetid, så fik Brønshøj endelig en sejr, da Slagelse lørdag blev besejret 3-1 på Tingbjerg Ground. Aleksandar Lazarevic, to mål, og Jonas Hemmingshøj stod for målene.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

I kampens første 30 minutter var det en lige kamp, hvor begge hold smed en del bolde væk på de lange afleveringer. Det afspejlede sig også i antallet af chance, som kun talte to styks – begge til Slagelse.

Men i 1. halvlegs sidste kvarter kom Brønshøj bedre med. Det så man bl.a. med en fin mulighed til Jeffrey Ofori, da Emil Vatani tjippede bolden ind ham til. Men hovedstødet røg over mål.

Anden skarphed var der godt og vel fem minutter senere, da Jonas Hemmingshøj først spillede bolden fra venstre til højre side, hvor Mads Gabel med sin førsteberøring sendte bolden ind til Lazarevic, der med højreskøjten sendte bolden om bag Christoffer Monty. 1-0 til hvepsene.

Kort tid efter var det tæt på 2-0, da bolden efter et hjørnespark dumpede ned til Marcus Porsgrunn. Hårdt presset fik Porsgrunn sparket på mål, men afslutningen sad lige på Monty.

Stillingen var derfor 1-0 efter de første 45 minutter.

Brønshøj var tæt på at gøre det til 2-0 i starten af 2. halvleg, da de erobrede bolden på midten af banen. Bolden endte hos Vatani, der forsøgte at sparke bolden i det korte hjørne, men Monty var vågen.

De næste 20 minutter var det med Slagelse i førersædet, og i det 56. minut fik de udlignet, da Martin Jensen tog en bold til sig og via Oskar Tranberg fik sendt bolden i mål. 1-1.

Herefter fulgte en række chancer til Slagelse, og især gæsternes Rasmus Tangvig var den helt store synder med et hav af brændte chancer.

Og mens Brønshøj var inde i deres dårligste periode i kampen, så kom de sørme foran igen. Jamil Fearrington fik bolden spillet ud til Hemmingshøj, der med det samme søgte mod baglinjen. Her fik han sendt bolden over Monty og mod bagerste stolpe, hvor Lazarevic fik headet bolden det sidste stykke over stregen. 2-1 til Brønshøj.

Allerede minuttet efter var Hemmingshøj tæt på at bringe hjemmeholdet yderligere foran, da han vandt kampen om bolden mod Mike Mortensen, men en flot redning med højrelappen af Monty forhindrede en 3-1 føring.

Det var tæt på at gå galt flere gange, men en utrolig stærk Jeffrey Ofori fik gang på gang raget kastanjerne ud af ilden nede i defensiven.

Med tre minutter tilbage af den ordinære kom forløsningen og roen, da Hemmingshøj gjorde det til 3-1. Vatani spillede bolden frem til Adil Guendouri, der tabte et skridt, men stadig havde kontrol over bolden. Adil fik spillet bolden ud til Hemmingshøj, der trak ind i banen, og via Nicklas Stott Venzels skinneben fik han sendt bolden i mål til slutstillingen 3-1.

Dejligt med en sejr til stor glæde for alle, og den skal nu følges op med endnu en sejr, når Brønshøj lørdag den 21. november kl. 15 spiller efterårets sidste kamp hjemme mod Næstved.

Efter kampen fangede vi dagens dobbelte målscorer Aleksandar Lazarevic, der selvfølgelig var glad for sejren.

– Fantastisk med en sejr. Det er altid dejligt at vinde, og når det er så længe siden, så er det endnu bedre, sagde Lazarevic.

Lazarevic havde svært ved at sætte ord på sine mål.

– Jeg kan ikke beskrive, hvor godt det er at score to mål, og så hjælpe holdet på vej til en sejr, fortsatte Aleks.

Om det også bliver en sejr på lørdag mod Næstved, havde Aleks kun et ord at sige: ”Selvfølgelig”.

Cheftræneren: Sejren betyder alt

Christian Haslund tog en snak med cheftræner Lasse Holmgaard efter gårsdagens 3-1 sejr over Slagelse.

– Det var den første sejr i over to måneder, og det betyder selvfølgelig noget for holdet.

Det føles selvfølgelig unikt at få sejren mod Slagelse. Det er det vi har kæmpet for, og jeg synes vi har fortjent det i flere kampe. Så det er klart at få brudt det her betyder noget. Nu kan jeg ikke lige månederne på, hvor lang tid siden det er, men det er selvfølgelig forløsning, og det vi skal bruge fordi, at i vores bedste perioder i alle kampene, der kan vi slå dem alle sammen, men vi lukker mål ind. Det gør, at vi bliver en smule kyst, når man ikke har fået den sejr. Det her det er et fantastisk step til sidste kamp på hjemmebane foran de her fantastiske tilskuere. Vi har alt at vinde, fortæller Lasse.

Sejren gav ikke kun point, men gav også et boost til spillernes mentalitet, da det er hårdt ikke at vinde i så lang. Lasse Holmgaard tillægger da også sejren stor betydning for netop mentaliteten i truppen.

Sejren betyder alt. Man kan sige, at det har været nogen af de længste, føler det er måneder, men det har selvfølgelig været rigtig langt. Fordi lige meget om du præsterer godt, når du har tabt i lang tid, og du ikke får dine point, så bliver alle spillere, fans osv. selvfølgelig utilfredse. Men vi er blevet ved med at holde næsen lige i sporet og så må man sige, at det her det giver bare et løft til det hele, også i forhold til sidste kamp, men selvfølgelig også i forhold til hele vinteren, hvor nu skal vi ikke gå og snakke om det mere, fortsætter Holmgaard.

Til sidst sætter Lasse ord på præstationen i kampen, hvor han er tilfreds med 1. halvleg.

– Med sejren kan vi fokusere på det det drejer sig om. Og det vi ser i første halvleg, det er selvfølgelig det, vi skal bygget over i vores 2. halvleg. Fordi 1. halvleg er jeg altså tilfreds med som noget kan være. Den er spillet lige som vi drømte om, slutter cheftræneren.