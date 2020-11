Det sker i kirken uge 48

St. Henrys Kapel ved Åbo, Finland. Foto: Flemming Skude

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Tilmelding til gudstjenester i Brønshøj Kirke

Pga. afstandskravet må der kun være 30 personer i Brønshøj Kirke ad gangen, og det har betydet, at flere kirkegængere ved de seneste gudstjenester i døren har fået besked om, at kirken allerede var fuld. Derfor holder Brønshøj Kirke to gudstjenester hver søndag resten af året, som hovedregel kl. 08.30 og kl. 10.00. Og for at alle ikke skal komme samtidig, indføres der tilmelding – enten via hjemmesiden www.bronshojkirke.dk eller ved at ringe til Kirkekontoret, tlf. 3828 2505 mellem kl. 9 og 13.

Foredrag om religiøse bygninger

Bellahøj Kirkes fredagscafé får fredag den 27. november, kl. 14 besøg af arkitekt Flemming Skude, hvor han vil fortælle om arkitektur som ramme om kirkelige handlinger. Historisk set har religiøse bygningers rolle været at optimere de troendes oplevelse af såvel ritualer som troens mirakel. Typisk både ved bygværkets placering og fremtræden udadtil som i indretningens symbolik og inventar. Foredraget er gratis. Tilmelding ved at gå ind på arrangementet i kalenderen på kirkens hjemmeside www.bellahoejkirke.dk

Gud & Gaffel i Husum Kirke

Torsdag den 26. november, kl. 17 afholdes børnegudstjeneste i Husum Kirke. Denne måneds Gud & Gaffel handler om advent – og om at glæde sig, når sognepræst Bettina Birk Jensen sammen med børnekorleder Christina Schimmell Rindorf inviterer til gudstjeneste i børnehøjde. Denne gang bliver det Gud & Gaffel uden ”gaffel”, da det vurderes svært at gennemføre fællesspisningen på en forsvarlig og samtidig hyggelig måde. Gratis og uden tilmelding.

Beethoven i Husum

Der afholdes koncert fredag den 27. november, kl. 19 i Husum Kirke. Den tyske komponist Ludvig van Beethoven ville være fyldt 250 år i år – og det fejres med tre koncerter i kirkerummet. Den anden, denne fredag aften sammen med Husum Kirkes organist – og pianist – Frank Jarlsfelt. Den tredje og sidste koncert bliver torsdag den 3. december, kl. 19 med bagateller og sonater ved pianist Uffe Fløng. Fri entré, men begrænset antal pladser.

Kirkebio

Tirsdag den 1. december, kl. 17 er der aftengudstjeneste og kl. 17.30 kirkebio for første gang i Husum Kirke. Der vises filmen ”Narnia – Løven, heksen og garderobeskabet.” Filmatiseringen af C.S. Lewis populære bøger. Et storslået og gribende eventyr for alle over 11 år om det hemmelige, snedækkede land bagerst i garderobeskabet, kaldet Narnia. Fortællingen om Narnia er baseret på Det Nye Testamente og handler om kampen mellem det onde og det gode, om forræderi, forsoning og kærlighedens magt. Filmen varer 2 timer og 17 minutter. Tilmelding til filmen på www.husumkirke.dk. Husk mundbind til alle fra 12 år.

Onsdagstræf

Onsdag d. 2/12 kl. 14-16: Der er Onsdagstræf med adventshygge med gløgg og æbleskiver onsdag den 2. december, kl. 14-16 i Husum. Der vil være et begrænset antal pladser, og tilmelding og tilmelding kan ske til Maria på maria.husumkirke@gmail.com eller 2118 1304 eller på www.husumkirke.dk. Der skal bæres mundbind, når man står op eller går rundt.

Gudstjenester uge 48:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Lørdag 28/11, kl. 16:

Bellahøjmesse v/Nadja Overgaard Damkjær

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 29/11, kl. 10 og 12: Højmesse med tilmelding

v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 29/11, kl. 10.30: Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Tirsdag 1/12, kl. 17:

Aftengudstjeneste

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 29/11, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tirsdag 1/12, kl. 10.30:

Børnegudstjeneste

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 29/11, kl. 16: Cafégudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 29/11, kl. 10.30: Højmesse

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 29/11, kl. 11:

Højmesse

Søndag 29/11, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 29/11, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen