Det sker i kirken uge 47

Kunst fra Vadehavet i kirken. Her et værk af Marco Brodde

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Fejring af Beethoven

Torsdag d. 19/11 kl. 19 Beethoven ville være fyldt 250 år i år – og det fejrer Husum Kirke med tre koncerter i Husum kirkes kirkerum. Den første i aften sammen med pianist Bohumilla Jedlickova.

Vadehavet, fugle og kunst

Fredag d. 20/11 kl. 14-16: Andagt og Fredagsmøde – Om Vadehav, Fugle og Kunst. Naturvejleder, kunstner og forfatter, Marco Brodde, besøger Husumvold Kirke denne fredag til en samtale om Vadehav, fugle og kunst. Som naturvejleder i Fanø Kommune og med bopæl samme sted er Marco helt tæt på det Vadehav og de fugle, som han gennem sig arbejde, sin kunst og sine bøger, formidler.

Husumvold Kirkes fredagsmøder er hyggeligt samvær krydret med foredrag, fællessang og musik. Eftermiddagen begynder med en kort andagt i kirkerummet ved en af kirkens sognepræster. Denne fredag ved sognepræst Lise Mortensen. Vi skal stadig passe på hinanden og følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Andagt og det efterfølgende Fredagsmøde er derfor med tilmelding. Du tilmelder dig på www.husumvoldkirke.dk. For spørgsmål i forbindelse med tilmelding, ring til kirkekontoret på 38 60 90 40.

Bagateller og uden for nummer

De kommende to fredage den 27. november kl. 19 / Musik uden for nummer ved pianist Frank Jarlsfelt og torsdag den 3. december kl. 19 / Bagateller og sonater ved pianist Uffe Fløng.

Fri entré, men begrænset antal pladser i Husum kirke

Husum Kirkes Herreklub

Mandag d. 23/11 kl. 12-14:. Har du lyst til at være en del af et trygt fællesskab med andre herrer? Så er Herreklubben i Husum Kirke måske noget for dig. I mødes på udvalgte mandage kl. 12-14 til fællessang, smørrebrød og hyggeligt samvær i Husum Kirkes anneks. Der er deltagerbetaling som inkluderer for 3 stk. smørrebrød, en øl/vand og kaffe/te med småkager. Næste møde i herreklubben bliver den 7. december. Tilmelding skal ske til sognepræst Frederik Teglberg Damm på 21 24 67 54 eller mail ftd@km.dk

Forventningens tid

Tirsdag d. 24/11 kl. 18. Forventningsgudstjeneste med fællesspisning i Husumvold Kirke. Advent er forventningstid, hvor det meste handler om, at julen nærmer sig. I år er forventningsgudstjeneste ved sognepræst Line Bjørn Hansen. Efter gudstjenesten mødes I om et fælles måltid.

Tilmelding senest den 19. november. Du kan tilmelde dig på www.husumvoldkirke.dk. Betaling for spisning sker til kirkekontoret i åbningstiden. Der betales kontant og helst lige penge. For spørgsmål i forbindelse med tilmelding, ring til kirkekontoret på 38 60 90 40.

Morgenandagt

Torsdag d. 26/11 kl. 9: Morgenandagt / fællesskab og sang – Kom til morgenandagt med sang i Husum Kirke. Denne torsdag ved sognepræst Bettina Birk Jensen.

Gud & Gaffel for børn

Torsdag d. 26/11 kl. 17: Børnegudstjeneste i Husum Kirke. Denne måneds Gud & Gaffel handler om advent – og om at glæde sig, når sognepræst Bettina Birk Jensen sammen med børnekorleder Christina Schimmell Rindorf inviterer til gudstjeneste i børnehøjde. Efter gudstjenesten er der fællesspisning. Gratis uden tilmelding.

Gudstjenester uge 47:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 22/11, kl. 10.30: Bellahøjmesse

v/ Johanne Hastrup

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 22/11, kl. 10:

Højmesse v/ Lisa Joshi

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 22/11, kl. 10.30: Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 22/11, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tirsdag 24/11, kl. 18:

Forventningsgudstjeneste

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 29/11, kl. 16: Cafégudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 22/11, kl. 10.30: Gudstjeneste

v/ Mikkel Tode

og Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 22/11, kl. 11:

Højmesse

Søndag 22/11, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 22/11, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen