Det sker i kirken uge 46

Pianist Julie Andkjær Olsen og sopran Trine Bastrup Møller. Foto: presse

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Randi Salzwedell

Film for store børn

Man kan tage i Bellahøj Kirke og se filmen ”Vildheks” onsdag den 18. november, kl. 17 sammen med sit barn. Efter filmen spiser man sammen og instruktør Kaspar Munk kommer og svarer på spørgsmål. Vildheks er en dansk familiefilm fra 2018, filmen er instrueret af Kasper Munk og er baseret på Lene Kaaberbøls bogserie af samme navn. Forfatteren har tidligere fået filmatiseret sin roman Skammerens datter. Filmen er egnet for børn mellem 9-13 år, og der er fri entré til arrangementet som er færdigt ca. 19.15. Af hensyn til maden, er det nødvendigt at tilmelde sig på www.bellahoejkirke.dk.

Læsekreds i Husum Kirke

Der er læsekreds i Husum Kirke fredag den 13. november, kl. 10-11.30, hvor der er mulighed for at fordybe sig sammen i litteratur, filosofi og poesi. Denne gang stilles skarpt på den anmelderroste ”Lejlighedssange” af Stine Pilgaard. Det er Iben Hornshøj Sørensen, der leder læsekredsen, som er gratis og uden tilmelding.

Ord & Musik

Søndag den 15. november, kl. 16 inviterer Husum og Husumvold Kirker til Ord & Musik-koncert i Husum Kirke under titlen ”Traumgekrönt”. Der er lagt op en stemningsfuldt formidlet liedkoncert-koncept, der gør musikken og historien levende med sange fra den voldsomme tid omkring de to verdenskrige, der bliver bundet sammen med oplæsning fra Stefan Zweigs erindringsroman ‘Verden af I går’, og danske oversættelser af sangtekster.

Det er pianist Julie Andkjær Olsen, der spiller, og sopran Trine Bastrup Møller, der synger. Og ligesom komponisterne spinder deres harmoniske strenge, vil kvinderne spænde hvid tråd mellem sig selv og det sorte flygel. Der spilles værker af bl.a. Alban Berg, Arnold Schönberg og Richard Strauss. Fri entré, men begrænset antal pladser.

Taknemmelighed som tema

Husum Kirke inviterer alle voksne, som kunne tænke sig at blive en del af et fællesskab omkring meningsfulde snakke og god mad til aftengudstjeneste og spisefællesskab tirsdag den 17. november, kl. 17.30. Man er velkommen til kun at komme til aftengudstjeneste eller til spisefællesskab. Til både aftengudstjeneste og spisefællesskab vil taknemmelighed være temaet. Gudstjenesten begynder kl. 17 og kræver ikke tilmelding. Spisefællesskab er klokken 17:30 og kræver tilmelding på www.husumkirke.dk eller på tlf. 21 18 13 04.

Beethoven i Husum

Torsdag den 19. november, kl. 19 spilles variationer og sonater af Beethoven, der ville være fyldt 250 år i år, og det fejrer Husum Kirke med tre koncerter i kirkerummet. Den første sammen med pianist Bohumilla Jedlickova. De kommende to fredag den 27. november, kl. 19 spilles musik uden for nummer ved pianist Frank Jarlsfelt og torsdag den 3. december, kl. 19 spilles bagateller og sonater ved pianist Uffe Fløng.

Fri entré.

Sangfest i Husumvold Kirke

Søndag den 15. november, kl. 14 og kl. 16 inviterer Husumvold Kirke til koncert og sangfest. Det bliver en søndag sprængfyldt af musik, hvor Husumvold Kirkes solosangere, Nicolai Elsberg (bas) og Lau Frederiksen (baryton), præsenterer et overflødighedshorn af skønne toner med lieder samt arier fra operaer, operetter og musicals. Akkompagneret af Gayla Kolarova – af to omgange (kl. 14 og kl. 16). Fri entré, men tilmelding på www.husumvoldkirke.dk

Gudstjenester uge 46:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 15/11, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Asser Skude

Mandag 16/11, kl. 11:

Formiddagsgudstjeneste

v/ Johanne Hastrup

Torsdag 19/11, kl. 19:

Meditationsgudstjeneste

v/ Peter Møller Jensen

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 15/11, kl. 10:

Højmesse v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 15/11, kl. 10.30: Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Tirsdag 17/11, kl. 17:

Aftengudstjeneste

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 15/11, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Onsdag 29/11, kl. 16: Cafégudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 15/11, kl. 10.30: Højmesse

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 15/11, kl. 11:

Højmesse

Søndag 15/11, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 15/11, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen