Det kolde gys

Tydelig skuffelse efter Hillerøds udlignende mål dybt inde i overtiden. Foto: Thomas Løser

FODBOLD: I lørdags, hvor det også var Halloween, blev det lige så spændende, som vi har troet. Brønshøj var godt på vej mod deres første sejr i næsten to måneder, men et Hillerød mål dybt inde i overtiden viser meget godt, at tingene ikke flasker sig for hvepsene i øjeblikket.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub