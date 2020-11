Der sker i kirken uge 45

Gæssene risikerer livet Mortensaften – her gåsemor i Utterslev Mose. Foto: Arkivfoto: Christian Ove Carlsson

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Dramatisk film i Bellahøj Kirke

Bellahøj Kirke indbyder til månedens filmaften, torsdag den 12. november, kl. 19, der denne gang har et amerikansk drama fra det virkelige liv på programmet. Det er ”Breaktrough” fra 2019, som skildrer en dramatisk hændelse, der vender op og ned på alting i en lille familie med far, mor og teenagesønnen John. Filmens titel refererer til det øjeblik, hvor isen ude på den tilfrosne sø ikke kan bære og John ryger igennem og ned i det iskolde vand. En forfærdelig drukneulykke, hvor alt håb synes ude, men måske er miraklernes tid alligevel ikke forbi. Efter forestillingen er der dækket op til en spændende samtale, hvortil der kan købes vin, øl og andre drikkevarer. Der er gratis adgang til filmaftenen og ingen tilmelding.

Fællessang i Husum Kirke

Den anden tirsdag i måneden er der fællessang i Husum Kirke, næste gang den 10. november, kl. 10. Her er hygge, sjov og en hel masse sang. Ved roret står Kirsten Thorup. Det koster ikke noget at droppe ind og synge med.

Fredagsmøde om Beethoven

Der er andagt og Fredagsmøde i Husumvold Kirke den 6. november, kl. 14-16 om Beethovens religiøse musik. Det siges bl.a., at Beethoven var fremskridtets mand, født af oplysningstidens rationalitet, og som sådan ikke religiøs. Men hvad med hans religiøse værker? I hvert fald tre er åbenlyst religiøse: Hans oratorium om ”Christus på Oliebjerget” og hans to store messer. Han sagde selv om den sidste af dem; ”Missa Solemnis”, skrevet på samme tid som ”den 9. Symfoni”, at det var hans største værk. Eva Maria Jensen har udforsket spørgsmålet om Beethovens religiøsitet og hans religiøse værker og fortæller om dem denne eftermiddag. Der bliver spillet musik på CD.

Tilmelding på www.husumvoldkirke.dk eller til kirkekontoret på 38 60 90 40.

Spaghettigudstjeneste i Husumvold

Tirsdag den 10. november, kl. 17 afholdes spaghettigudstjeneste og Mortensaften i Husumvold Kirke. Sognepræst Frederik Teglberg Damm inviterer til børnegudstjeneste sammen med børnekorleder Christina Schimmell Rindorf. Det er kirke, kristendom og bibelhistorier fortalt, så børnene kan forstå det. Denne gang om Martin af Tours, på dansk også kaldet Morten Bisp, der lægger navn til vores mortensaften.

Tilmelding på www.husumvoldkire.dk eller til kirkekontoret på 38 60 90 40.

Kirkebio i Husumvold Kirke

Der er Kirkebio i Husumvold Kirke torsdag den 12. november, kl. 17, hvor filmen ”Dræb ikke en sangfugl” fra 1962. Handlingen foregår i en støvet sydstatsby under depressionen. En hvid kvinde anklager en sort afroamerikansk mand for voldtægt. Selv om han er åbenlyst uskyldig, er udfaldet af retssagen så indlysende, at ingen advokater vil forsvare ham med undtagelse af Atticus Finch, en af byens mest respekterede borgere. Hans medfølende forsvar og kamp for menneskeværd og retfærdighed skaber en hadsk stemning i byen og koster ham mange venskaber.

Deltagelse i kirkebio er gratis, og efter filmen er der lejlighed til at diskutere det, der gjorde indtryk. Sognepræst Stig Boel lægger op til filmen og tilmelding på www.husumvoldkirke.dk.

Mortensaften i Bellahøj Kirke

Bellahøj Kirke inviterer fortsat til arrangementer med servering. Eksempelvis fredagscafé og Mortensaften den 10. november, kl. 17 med gudstjeneste og efterfølgende andesteg og æblekage. Tilmelding via hjemmesiden www.bellahoejkirke.dk eller i kirken.

Der bæres mundbind til disse arrangementer. Er man gående/stående har man mundbind på, sidder man – må man tage det af.

Tilmelding til gudstjenester i Brønshøj Kirke

Pga. afstandskravet må der kun være 30 personer i Brønshøj Kirke ad gangen. Det har betydet, at flere kirkegængere ved de seneste gudstjenester i døren har fået besked om, at kirken allerede var fuld. Derfor holder Brønshøj Kirke to gudstjenester hver søndag resten af året. Som hovedregel kl. 08.30 og kl. 10.

Der er indført krav om tilmelding, enten via hjemmesiden www.bronshojkirke.dk eller ved at ringe på kirkekontoret, tlf. 3828 2505 mellem kl. 9 og 13.

Gudstjenester uge 45:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 8/11, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Asser Skude

Tirsdag 10/11, kl. 17:

Mortensaften, gudstjeneste v/ Peter Møller Jensen

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 8/11, kl. 10:

Højmesse

v/ Karsten Thomsen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 811, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 8/11, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tirsdag 10/11, kl. 17: Spaghettigudstjeneste

v/ Frederik Damm

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Tirsdag 10/11, kl. 18: Cafégudstjeneste

v/ Stig Boel

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 8/11, kl. 10.30: Gudstjeneste

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 8/11, kl. 11:

Højmesse

Søndag 8/11, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 8/11, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen