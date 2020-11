De fik støtte fra Bydelspuljen

Foto: colourbox

Lokaludvalget for Brønshøj-Husum har på sit møde den 22. oktober uddelt økonomisk støtte til projekter, der har til formål at skabe netværk, dialog og liv i bydelen.

Af Erik Fisker

De støttede projekter er:

• Indkøb af håndsprit og vådservietter fra Natteravnene i Brønshøj: 1.560 kr.

• Futsal stævne i juleferien fra Street Society: 25.000 kr.

• Suppe og håndarbejde i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus fra Foreningen Café Mors Varme Hænder: 6.000 kr.

• Kunstprojekt Bellahøj fra Projekt Ny start, Socialforvaltningen: 22.625 kr.

• Juleshow for hele familien fra Kulturhuset Pilegården: 10.500 kr.

• Street Soccer & Panna i 2700 fra Streetsoccerkbh.dk: 15.000 kr.

• Netværksskabende koncertrække i Kulturhuset Pilegården 2021 fra Music House Brønshøj: 45.000 kr.

• Hvor meget skærmtid er sundt for dit barn? – et foredrag fra Skolebestyrelsen Husum Skole: 4.000 kr.

• Fastelavnsfest 2021 med tøndeslagning i Husum Bypark fra Husum Byparks Venner: 8.800 kr.

Har man selv en god idé til et projekt, kan man sende en ansøgning til lokaludvalget. Den næste ansøgningsfrist er 16. november, hvor der kan søges midler til aktiviteter i 2021. Det anbefales, at kontakte Lokaludvalgets sekretariat inden der indsendes en ansøgning. De kan hjælpe, hvis man er i tvivl om, hvordan man sender en ansøgning, og rådgive om dit projekt passer til Bydelspuljens formål. Ring til Marie på 38 81 10 49 eller send en mail til 2700lokaludvalg@okf.kk.dk.