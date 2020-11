Byd en fremmed ind

Røde Kors-Julevenner bringer mennesker sammen i julen for at sikre, at så få som muligt skal sidde ufrivilligt alene juleaften. I år kan behovet være særligt stort, da en lang række fælles julearrangementer er aflyst som følge af corona

Af Gitte Ganderup

Julen nærmer sig med hastige skridt, og rundt omkring i de danske stuer pyntes der op og gøres klar til en hyggelig december med familien. Men sådan er det ikke for alle.

I 2017 viste en undersøgelse udarbejdet af Voxmeter for Røde Kors, at 13.000 danskere sad ufrivilligt alene juleaften.

For at mindske det tal har Røde Kors siden 2012 haft Julevenner.

I Julevenner åbner værter, der har plads og hjerterum, deres hjem for gæster, der mangler et sted at fejre jul. Værter og gæster kan tilmelde sig som juleven på www.julevenner.dk. Her kan de selv finde gæster og værter at fejre jul med, men det er også muligt at få Røde Kors til at hjælpe.

I 2019 var der over 1.300 danskere, der holdt jul sammen gennem Julevenner. Om COVID-19-situationen resulterer i færre eller flere tilmeldinger end sidste år er svært at spå om:

– Som med det meste andet i år er det svært at forudsige det helt store. Det, vi kan sige og ved, er, at de større fællesjulearrangementer er blevet aflyst i år, og at vi med Julevenner har et alternativ til de større arrangementer, som deltagerne – og alle andre – kan benytte sig af. Vi vil rigtig gerne forsøge at hjælpe så mange som muligt med at finde et sted at holde jul i Julevenner, siger sektionsleder i Røde Kors, Lise Lind.

Julevenner er for alle

Julevenner er for alle. Det er for mennesker uden eller med begrænset netværk, det er for dem, der ønsker at være noget for andre, for dem, der på grund af COVID-19 ikke kan fejre jul, som de plejer og for dem, som blot ønsker at holde en anderledes jul.

Tilmelding til Julevenner sker på www.julevenner.dk.

Har man brug for hjælp til tilmelding, kan man ringe til Røde Kors alle hverdage i tidsrummet 10-14 på tlf: 3529 9660