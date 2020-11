Borgerlig overborgmesterkandidat klar

Jeg glæder mig til at konkurrere med Sophie Hæstorp om at blive overborgmester i København. Nu får københavnerne et reelt valg - godt valg om forskellige retninger for byens fremtid.

Af Jakob Næsager (C)Gruppeformand og politisk leder, medlem af Borgerrepræsentationen

Jeg glæder mig til at konkurrere med Sophie Hæstorp om at blive overborgmester i København. Nu får københavnerne et reelt valg – godt valg om forskellige retninger for byens fremtid.

København trænger til en grøn og borgerlig overborgmester. København har de seneste år fået færre grønne områder, vi har fortsat diesellokomotiver, der forurener og udsender CO2 midt i vores dejlige by, og der er endnu heller ikke skabt grøn landstrøm til de mange krydstogtsskibe, der udleder dieselpartikler og CO2 ud ind over København.

Det er samtidig vigtigt at København ikke kun bliver en by kun for dem, der kan bevæge sig rundt på cykel. Byen skal også kunne håndtere en hverdag med rene biler for københavnerne, der er afhængige af en bil i hverdagen. Der skal ikke længere drives rovdrift på den københavnske infrastruktur. Der skal tænkes smart og ikke kun i løsninger, som besværliggør hverdagslivet for de københavnere, som har brug for en bil til indkøb og afhentning af småbørn.

Sophie Hæstorp har ingen erfaring på Københavns Rådhus, men jeg ser frem til samarbejdet med hende. Jeg har været valgt til Borgerrepræsentationen siden 2010, hvor jeg har siddet i det vigtige teknik- og miljøudvalg og siden 2015 været medlem af Økonomiudvalget, hvor jeg overtog lederskabet af Det Konservative Folkepartis i København fra MF Rasmus Jarlov. Vi vil kunne samarbejde med Sophie Hæstorp og socialdemokraterne på mange fronter, men vi har behov for mere handlekraft, så vi bliver en grøn by ikke kun i tale, men også i hverdagen.

Vi konservative fik ved seneste budgetaftale kæmpet knap 350 mio kr til socialområdet. Det er en væsentlig prioritering for os konservative. Vi håber, at vi sammen med Sophie Hæstorp også kan få socialområdet i København op på niveau med vores nabokommuner.