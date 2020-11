Biodiversitet i byen

Min kommentar til ”Venstre vil styrke biodiversiteten i København” i Brønshøj-Husum Avis 11.november: J-K Lütken fortæller om et spændende initiativ om flere fødekilder/”tankstationer” til insekter, herunder bier og sommerfugle i byen.

Af Lise Buch, Brønshøj Kirkevej 27

Min kommentar til ”Venstre vil styrke biodiversiteten i København” i Brønshøj-Husum Avis 11.november:

J-K Lütken fortæller om et spændende initiativ om flere fødekilder/”tankstationer” til insekter, herunder bier og sommerfugle i byen.

Dejligt at læse at der er sådanne initiativer i Borgerrepræsentationen. Jeg vil derfor pointere at hvis et sådant initiativ skal have mere varige effekter, skal der tænkes i insekternes hele livscyklus.

Der skal ikke kun satses på mad til de voksne insekter, fx sommerfugle, men også deres afkom, begyndende med æglægning og larvetid.

Mange af de sommerfugle, vi kender særdeles godt som admiral, dagpåfugleøje, nældens takvinge, begynder deres liv på brændenælder. Nogle af disse sommerfugle kommer på træk til Danmark, andre overvintrer her, alle, lægger de æg på brændenælder, som dernæst er føde for larverne. Hvor bliver der plads til brændenælderne?

Den sultne larve Aldrigmæt (af Eric Carlé), en børnebog mange børn kender, spiser mere varieret end ovennævnte sommerfuglelarver.