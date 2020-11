BB/KBTK vandt bundopgør

BB/KBTK’s svenske spiller, Kim Nylander, som også er ungdoms- og seniortræner i Københavns BTK og Brønshøj Bordtennis Foto: Privat.

Bordtennis: I herrernes Bordtennisliga vandt Brønshøj/København over BTK Viby fra Aarhus.

Brønshøj/Københavns svenske spiller og cheftræner Kim Nylander gik forrest, da det i lørdags hos BTK Viby i Aarhus lykkedes for BB/KBTK at vinde bundkampen med BTK Viby med 5-3.

Sejren var fuldt fortjent og kunne endda have været på 5-1, men ved stillingen 4-1 fik veteranen Carsten Egeholt ikke udnyttet to matchbolde mod den tidligere ungdomslandsholdsspiller, 21-årige Rasmus K. Mikkelsen, der holdt Viby inde i kampen og reducerede til 4-2 i holdkampen.

BB/KBTK’s 18-årige Emil Lynge Sørensen tabte efterfølgende til Viby’s Marc Kynde, og dermed var det op til 45-årige Sune Bjørn Larsen, at forhindre en Golden Set-afgørelse, som spilles ved stillingen 4-4.

Sune Bjørn Larsen, der i sin første kamp havde overlevet to matchbolde mod Marc Kynde, fik vundet det vigtige første sæt med 13-11 på sin fjerde sætbold mod Dan Refstrup Jakobsen. I andet sæt kom Sune bagud med 0-4, men fik udlignet til 4-4, der blev til 6-6, 8-8 og 11-9 til Sune i en ny tæt sætafslutning. I tredje sæt kom Dan igen bedst fra start. 8-3 blev dog reduceret til 8-6 efter tre gode dueller, som faldt ud til Sunes fordel. Viby tog ”time out”, og det hjalp for Dan vandt de næste to bolde og kom på 10-6, inden det lykkedes for Sune at vinde de næste seks bold og dermed vinde sætte med 12-10 og dermed kampen med 3-0 i sæt – og ikke mindst holdkampen 5-3 for BB/KBTK.

Mod mestrene på fredag

På fredag den 20. november kl. 19.00 spiller BB/KBTK den udsatte kamp mod Roskildes danske mestre i Grøndal MultiCenter. Kampen blev i første omgang udsat, da den svenske stjernespiller Jens Lundqvist var testet positiv for Covid-19. På fredag forventes Roskilde foruden svenskeren at stille med både Michael Maze og Allan Bentsen.