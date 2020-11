Aromaterapi – Dufte og æteriske olier der virker på sindet

SPONSORERET INDHOLD: Mange forskningsforsøg viser, at dufte har en indvirkning på vores humør og sind. Oftest har dufte en positiv indvirkning, og det er faktisk muligt at påvirke os, ved at anvende de rigtige dufte f.eks i butikker, fordi nogle dufte øger lysten til at købe bestemte produkter. Det samme gør sig gældende med parfumer, som både virker på vores eget humør, men især påvirker dem omkring os, især dem af det modsatte køn.

Af SPONSORERET INDHOLD

Der findes faktisk en behandlingsform, som tager udgangspunkt i dufte, nemlig aromaterapi, og det er en metode, som har været anvendt i mange tusinde år med stor succes mod både stress, dårligt humør og ren afslapning.

Hvad er aromaterapi?

Aromaterapi er en alternativ behandlingsform, hvor der anvendes dufte fra typisk æteriske olier, der har helbredende egenskaber på sindet.

Terapien foregår både ved indånding af duftene, ligesom den foregår ved påføring af en olie blanding på huden, evt i en form for massage, hvor huden masseres med olie, samtidig med at duftene fra olien indåndes.

Ved indånding kan det ligeledes ske på forskellige måder. Du kan f.eks have skåle stående i et eller flere rum i dit hjem, hvorved du indånder duftene, når du opholder dig i rummet.

Eller du kan købe en aromaterapi lampe, som brænder olien af, og dermed afgiver dufte til rummet.

Du kan også lave en olieblanding i en skål, sætte hovedet ind over skålet, og herefter taget et håndklæde over hovedet, således du laver en hule. Her kan du sidde og indånde duftene fra din olie blanding, imens du slapper af, f.eks med afslappende musik i ørene.

Der findes også de mere hyggelige former for terapi, som ikke er nær så fokuseret. Her tænkes f.eks på duftlys eller duftpinde. Det er ligeledes to måder, hvorpå der kan spredes en duft i dit hjem, som du kan indånde.

Du har måske bemærket, at du bliver mere rolig og afslappet, efter du har været på et wc, hvor der står duftpinde. Årsagen til dette er, at duftene får din hjerne til at slappe af, og dermed slapper du også af i kroppen.

Selvom aromaterapi kaldes for en alternativ behandlingsform, er det faktisk en metode, som mange bruger ubevidst, når de tænder især duftlys. Og metoden virker fremragende.

Læs mere om aromaterapi her.

Nogle af de mest populære æteriske olier til aromaterapi er:

• Lavendelolie

• Rosmarinolie

• Eukalyptusolie

• Kamilleolie

• Jasminolie

• Pebermynteolie

• Citronolie

• Ylang Ylang

• Geraniumolie

Hvordan virker duftterapi?

Aromaterapi virker på flere forskellige måder, afhængigt af, hvordan du anvender olierne og duftene.

Enten kan duftene fra de æteriske olier optages gennem huden, hvor olierne blandes op, inden de smøres direkte på huden. Alternativt sker optagelsen af duftene igennem næsen, som er den mest almindelige form for aromaterapi.

I næsehulen befinder der sig ca 40 millioner olfaktoriske neuron receptorer, der opfanger de forskellige dufte i luften, hvorefter de sendes videre til lugtekolben, som er stedet, der forbinder din næse med hjernen. Informationerne omkring duftene sendes videre til hjernen, som herefter behandler dem og skelner mellem gode og knap så gode dufte.

Lugtesansen befinder sig reelt oppe i hjernen i det, som kaldes Det Limbiske system. Og det er dette system, som duftene fra udvalgte æteriske olier kan stimulere og påvirke i en positiv retning.

Vi forbinder ofte en duft med en følelse, og på den måde, kan udvalgte dufte påvirke vores tanker, humør og sind i den retning, som vi ønsker det.

Et godt eksempel på dette er, at vi selv vælger dufte, f.eks duftlys, parfumer, duft diffuser mm, som har en duft, som vi godt kan lide. For når vi mennesker kan lide en duft, er det ensbetydende med, at den frembringer positive følelser i os, i et eller andet omfang.

Du kender det også fra mad. Duften af god mad eller bestemte retter, kan bibringe en følelse af velvære og lykke, også selvom vi endnu ikke har smagt på maden. Alene det at opleve duften i køkkenet er nok.

Aromaterapeuter og holistiske behandlere mener, at de med de rette dufte, kan påvirke din fysiske og psykiske trivsel, hvilket heller ikke er forkert.

Derfor er duftterapi meget anvendt i forbindelse med f.eks:

• Stress

• Nedtrykthed eller dårligt humør

• Søvnløshed og problemer med at sove

• Muskelsmerter

• Ledsmerter

• PMS

• Symptomer på overgangsalderen

• Hukommelsen

• Mindsker træthed

Aromaterapi er ikke løsningen på alle problemer, men det bør anses som et værktøj til at forbedre den indre ro og velværet i sindet.

Derfor bør aromaterapi anvendes sammen med andre behandlingsformer.