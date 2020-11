4 etager, tagterrasse og parkeringskælder

Kaj Bonne

På Frederikssundsvej 184 er byggeriet af et nyt 4-etages hus godt i gang, og i denne uge skal politikerne tage stilling til nybyggeri på hjørnet af Frederikssundsvej og Kobbelvænget m.m. Den kommende bygning står færdig i november 2021

Af Erik Fisker

Med ejendomsfirmaet A & C Gram som investor og ejer og HHM A/S som entreprenør er endnu et sted på Frederikssundsvej ved at skifte karakter. Hvor der tidligere lå butikker i en nu nedrevet 1-plans ejendom, er der i dag et stort hul, der blandt andet skal blive parkeringskælder til 11 biler. Byggegrunden er indhegnet mod Frederikssundsvej, og på hegnet har Ricky malet et glad og muntert budskab til de forbipasserende.

Den nye bygning, der er på vej, bliver på 4 etager med 15 lejligheder fordelt på 1.-3. sal samt lokaler til erhverv i stueetagen. Bygningen får en højde på 13 meter, dog bliver et elevatortårn 17 meter højt. Ejendommens samlede etageareal bliver 2.126 kvadratmeter samt en tagterrasse på 466 kvadratmeter. Det samlede boligareal bliver på 1.609 kvadratmeter.

Går det efter planen, starter udlejningen allerede i juni 2021.