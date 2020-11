Bøger til jul? Biblioteket anbefaler

Bøger til jul Brønshøj Bibliotek anbefaler fire bøger til juletiden til både store og små

Af Gitte Ganderup

Julen nærmer sig. Både mostre, børn og bedsteforældre er begyndt at spørge efter ønskesedler. Men hvad ønsker du egentlig?

Brønshøj-Husum Avis har bedt bibliotekarerne på Brønshøj Bibliotek anbefale fire bøger, som enten kan gives i gave eller lånes på biblioteket.

Der er to børnebøger og to voksenbøger

Julie anbefaler:

Kvantespring, af Lise Villadsen. Ungdomsbog.

I denne fremragende roman møder vi Astrid, hvis storesøster Cecilie har invaliderende angst. Astrid er netop startet i 1.g. og er optaget af lektier, venner, fester og spirende romantik. Men det er svært at få lov at være glad, når en man elsker har det så svært. Kan Astrid vælge sit eget liv til, uden at vælge sin søster fra? Bogen er vanvittig god og præsenterer et stort dilemma som mange måske kender til. Det er vigtigt at få lov at høre den pårørendes stemme, og bogen egner sig til alle fra ca. 14 år og op.

Therese anbefaler:

Helena Hedlund: Det fine ved Karoline

En rigtig god, ny højtlæsningsbog for de 5-9-årige.

Karoline elsker at være alene, men en dag flytter Gustav ind ved siden af, og hun finder ud af hvor fantastisk det er at have en rigtig god ven. De samler begge to på ting der skinner som guld, men da Karoline finder en guldring og Gustav kommer til at fortælle at han kan trylle, får de problemer.

Forfatteren har en forståelse af børns dilemmaer og venskaber som er på linje med Astrid Lindgrens. Der er rigtig gode tegninger i bogen, og den bliver virkelig spændende til sidst.

Astrid anbefaler:

København 1960’erne og København 1950’erne.

Red. Lene Floiris

Københavnernes historie fortalt i billeder er de to første bind i den storslåede serie af fotobøger, der fortæller Københavns historie årti for årti. Forfatter og tidligere museumsdirektør Lene Floris er redaktør på serien, der fortæller om drømme og hverdage i de københavnske hjem og arbejdspladser, om byens trafik, boliger og stormagasiner og meget andet, der gør København til København.

Bøgerne en oplagt gaveide til alle nostalgikere i alle aldre, også dem vest for Valby Bakke.

Karen anbefaler:

Kjell Westøs: Tritonus.

Er du til gode psykologiske portrætter, nordisk skærgårdsprovins og glad for klassisk musik? Så kan jeg varmt anbefale finske Kjell Westøs nye roman: Tritonus. Her er modne overvejelser, kærlighedskvaler, store følelser og blå vinterstemning. Det er en stille roman, men drama og handling mangler heller ikke. Hele hans forfatterskab kan anbefales, så der burde være nok til juleferien. Kan sammenlignes med norske Per Petterson.