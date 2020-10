Vær tryg i hverdagen – få dig en husforsikring

SPONSORERET INDHOLD: Det er vigtigt at kunne føle sig tryg i hverdagen. Til at hjælpe dig med det kan det være et rigtig godt valg at få sig en husforsikring. Men det kan være svært at skabe sig et overblik over, hvilke typer af forsikringer, der findes.

Af SPONSORERET INDHOLD

Kig i den komplette guide til husforsikring for at få overblik over, hvad der findes af typer af forsikringer.

Få dækning hvor du har behov for det

Det er forskelligt fra forsikring til forsikring, hvad den dækker. Det behøver ikke være en murermestervilla, du bor i, for at den dækker – uanset om det er et fritidshus, en ejerlejlighed eller et rækkehus, du har, kan en husforsikring dække og sikre dig tryghed. Forsikringen dækker hus og have, primært på ydersiden. Det vil sige, at denne forsikring ikke er det samme som en indboforsikring, der typisk dækker, hvad du har i huset. Husforsikringen virker blandt andet ved vand- og stormskader eller hvis en snestorm beskadiger dit tag. Nogle forsikringer har desuden dækning på solceller, hvis der skulle opstå elskader eller brand under dem. Det er dog vigtigt at have et overblik over, om din forsikring dækker netop dette.

Priser og udvidede tilbud

Der er stor forskel på husforsikringer, men typisk hænger det også sammen med, hvor meget forsikringen dækker. Der er ligeledes forskel på, hvor stor selvrisikoen er på forskellige forsikringer. Det er vigtigt, når man vil købe husforsikring, at man får tilbud fra flere forsikringsselskaber, så man er sikker på at få den forsikring, der passer bedst til sine behov. Individuelle specifikationer som for eksempel stråtag kan være med til at ændre prisen.

Nogle forsikringer har forskellige udvidelser. Det betyder, at man for eksempel kan få dækning ved skadedyr, tyveri i haven eller forskellige funktionsfejl i elanlæg og forskellige installationer. Det er vigtigt at holde sine ting ved lige – forsikringerne dækker ikke slid.