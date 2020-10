Svar på indlæg om biodiversitet

Tina Waldorff, jeg er også beboer i et af Bellahøjhusene. Og, nej jeg er ikke modstander af natur, men en af årsagerne, der fik mig til at flytte til Bellahøj, var det storslående haveanlæg udarbejdet af den berømte landskabsarkitekt Th. Sørensen.

Af Jytte Rønne, Bellahøjvej 6 A

Tina Waldorff, jeg er også beboer i et af Bellahøjhusene. Og, nej jeg er ikke modstander af natur, men en af årsagerne, der fik mig til at flytte til Bellahøj, var det storslående haveanlæg udarbejdet af den berømte landskabsarkitekt Th. Sørensen. Det er et fantastisk syn, at stå ved AABs flagstang og se op gennem det bevaringsværdige anlæg.

Jeg kunne godt finde forslag til optimering af området, måske også tage mere natur ind, men der er et stort men. Naturpleje betyder et behov for flere ressourcer både arbejdsmæssigt og økonomisk. Og ikke mindst er der brug for beboernes omsorg for at holde området fri for affald. Et generelt problem mange steder, trods ejendomsfunktionærenes daglige kæmpeindsats med at samle cigaretskodder og affald.

Det er da dejligt at se plænerne blive flittigt brugt om sommeren. I plænerne, vokser der da også kløver, bellis, kamille og vejbred foruden mælkebøtter. Apropos mælkebøtter, de spreder sig med lynets netop fordi de ikke bliver bekæmpet.

I området er andet end måger og kragefugle. Jeg har talt 16 forskellige fuglearter, bl.a. stor flagspætte og har også hørt flere sangfugle. Det er livgivende om vinteren at se 100 silkehaler slå sig i anlæggets cotoneastere og hanesporetjørne for at mæske sig i de røde bær.

I samarbejde med Bellahøj Fælleshaver kunne man undersøge muligheden at søge fonde for at optimere Th. Sørensens haveanlæg med øje for mere biodiversitet. Haveanlægget er bevaringsværdigt og det er da fantastisk, at være beboer i det almene byggeri med et smukt haveanlæg, der ellers kun er konger og dronninger forundt. Det kræver, at vi som beboere vil være med til at passe på området.

Endelig kan vi glæde os over renoveringen af amfiteateret, der nu er klar til mange oplevelser. Renoveringen af friluftteateret er i tråd med Th. Sørensens oprindelige tegninger.