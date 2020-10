Status på bylivet i coronatiden

Foto: Kaj Bonne

En by er allermest attraktiv, hvis der er et væld af muligheder i nærheden. Og derfor har Brønshøj-Husum Avis spurgt nogle af de lokale restauratører, hvordan det går med at drive forretning under coronakrisen med de restriktioner, som regeringen har valgt at lægge på bylivet

Af Gitte Ganderup

Det er nyt for rigtig mange mennesker verden over, at skulle færdes med mundbind på, og de skaber da heller ikke begejstring hos de lokale restauratører i Brønshøj.

– Mundbind fungerer ikke specielt godt. Gæsterne har svært ved at høre, hvad vi siger og se vores ansigtsudtryk. Vi lever i servicebranchen, og når man dækker sit ansigt til, mister man en stor del af den service. Vi som virksomhed kan dog vænne os til det og er begyndt at bruge visir blandt gæsterne, skriver bestyrer Maria Glerup fra Spisested Nr. 1 til avisen.

Husk mundbind

Det sker, at kunder glemmer at tage mundbind på. Især hvis de blot skal hente en tapasmenu hos Spistested Nr 1 ifølge Maria Glerup og uddyber:

– Mange glemmer det stadig, når de går ind.

Og der er stadig mange, der finder det fjollet at have det på i de 2 meter, inden man sætter sig. På restauranter går gæster ikke op og ned ad hinanden på samme måde som andre steder.

Hos Brønshøj Bistro har de mundbind, som gæsterne kan købe, skriver Martin Grønbech der udover at være medejer af bistroen også er kok og opvasker på stedet.

Er I der?

Økonomisk kan det mærkes hos de lokale restauratører at vi alle skal holde afstand.

– Som forholdsvis nystartet virksomhed (siden juni 2019) kan det være svært at vurdere, hvor meget coronakrisen har ramt os økonomisk. Men vi kan se, at bordreservationer er dalet voldsomt, mange selskaber er blevet aflyst og gæsteflowet er ikke som det har været.

Mange af spisested No1s stamgæster, som tidligere har været der 2-3 gange om måneden, har måske været her 2 gange siden marts. Om det er coronakrisens skyld, kan vi jo ikke vide, men timingen giver mening, skriver Maria Glerup

Også hos Brønshøj Bistro og på Café Pilen i Pilegaarden er der færre gæster:

– Ja og nej, der er aflysninger, især på selskabsfronten, skriver Martin Grønbech fra Bistroen mens Mia Frederiksen fra Café Pilen også har udfordringer:

– Jeg ligger i et kulturhus hvor rigtig mange arrangementer bliver aflyst i øjeblikket. Jeg synes det har gået okay, men mange arrangementer er aflyst og fester desværre. Vi har helt klart færre kunder end før.

Hver eneste gang, der kommer nye eller opdaterede restriktioner, kan man mærke det ugen efter på gæsteflowet fortæller flere.

Det skal nok gå

På trods af at det kan mærkes, er optimisten dog i top og det samme er taknemmeligheden

– Der er klart færre gæster nu, da udendørs servering er sæsonbestemt, og vi kan have det halve af hvad vi kunne uden restriktioner, skriver Martin Grønbech men kunderne er stadig gode til at huske deres lokale oplever han:

– Ja, meget, de passer på os, så det skal nok gå det hele.

Maria Glerup har oplevet det samme fokus på at støtte lokalt

– Lige da coronakrisen gik i udbrud havde vi en del at lave. Vi overgik til et take away sted, og alle ville støtte lokalt. Det var vi virkelig taknemmelige for. Det er dog en smule anderledes nu, men om det er grundet covid-19 eller andre forhold, kan vi jo kun spekulere på, skriver hun. Selvom det ser lidt anderledes ud nu, oplever hun stadig ønsket om at bevare det lokale liv.

Er kunderne gode til at støtte op om det lokale liv?

– Mange er, og dem er vi utrolig taknemmelige for at have som gæster. Vi er taknemmelig for alle gæster, der har lyst til at komme og støtte os. Og vi håber virkelig snart at forholdene ændrer sig, skriver Maria og det er samme oplever bistroen:

– Ja, meget. De passer på os, så det skal nok gå det hele, skriver Martin Grønbech