Sorggruppe i Brønshøj Kirke

presse

Præsterne ved Brønshøj Kirke tilbyder et gruppeforløb til mennesker, der har mistet en pårørende, partner, nær ven eller kollega. Gruppen består af 6 – 9 voksne og to gruppeledere, sognepræst Iben Palle Hansen og sorgrådgiver Kirsten Bærentzen. Gruppen mødes hver anden tirsdag mellem kl. 9.00 og 11 i Brønshøj Sognehus.

Af Erik Fisker

I sorggruppen forsøges at skabe et rum, hvor man sammen kan forholde sig til både sorgen og de nye livsvilkår, som det at miste medfører. Her er det muligt at dele svære tanker og følelser, tunge bekymringer og problemer. Gruppeforløbet skal øge forståelsen af sorgen og give en oplevelse af, at sorgen vil komme til at fylde mindre i hverdagen.

Man mødes første gang tirsdag den 10. november, kl. 9 i Sognehuset, Brønshøj Kirkevej 4D. Forløbet slutter ultimo marts. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Tilmelding på Kirkekontoret, tlf. 3828 2505 eller på www.bronshojkirke.dk