Skraldeindsamling i Voldparken Borgerrepræsentant Laura Rosenvinge til venstre sammen med de unge, der gjorde en indsats for en pænere bydel. Foto: Kaj Bonne

I søndags mødtes 20 børn og unge mellem 8 og 14 år med borgerrepræsentant Laura Rosenvinge på Voldparken Torv for at samle skrald i området. Initiativet til indsamlingen kom fra DUI-Leg & Virke og juniorrådet under helhedsplanen samt Husum For Alle.

Af Erik Fisker