Skærpede besøgsrestriktioner på Hovedstadens hospitaler

Med omgående virkning bliver der lagt restriktioner på antal besøgende på Region Hovedstadens hospitaler. Dette gælder indtil videre.

Af Erik Fisker

Med omgående virkning bliver der lagt restriktioner på antal besøgende på Region Hovedstadens hospitaler. Dette gælder indtil videre. Det betyder, at det kun er ét medlem af den nærmeste familie, der må besøge eller ledsage på hospitalerne. Der gælder dog andre regler for børn og kritisk syge. Styrelsen for Patientsikkerhed understreger, at alle besøg så vidt muligt skal foregå udendørs.

– Jeg håber dog snart vi kan åbne vores hospitaler igen, da pårørende udgør en vigtig ressource i behandlingen, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen. /EF