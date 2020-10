Sjov efterårsferie

Feriecamp med masser af sport, lege og aktiviteter for alle børn. Arkivfoto: Kaj Bonne Foto: Kaj Bonne

Gratis for alle: Efterårsferien starter på fredag, når skolen er slut. Så I har weekenden til at overveje Feriecamps tilbud som går i gang mandag

Af Gitte Ganderup

I uge 42, fra mandag den 12. til og med søndag den 18., har alle folkeskoleelever efterårsferie og det betyder Feriecamp med sjove og fede aktiviteter for store og små

Dansestudiet Performanceart på Frederikssundsvej 188, Tingbjerg Skole og svømmehal, EnergiCenter Voldparken og Grøndal Multicenter er rammerne om et væld af aktiviteter.

Vi bringer her et uddrag af de mange aktiviteter.

Find hele programmet og alle mulighederne på feriecamp.kk.dk.

Alle aktiviteter er gratis og kræver ikke tilmelding. Alle coronaregler overholdes

Grøndal Multicenter

I Grøndal Multicenter kan du prøve boksning i boksesalen hvor alle børn og unge kan være med. Det er lige meget om du har prøvet boksning før eller ej. Bispebjerg Bokse Klub garanterer at det bliver sjovt! Der bliver fokus på teknik, styrketræning og kondition.

Husk træningstøj, drikkedunk, indendørssko og gerne et håndklæde, da vi får sved på panden.

Der er også e-sport, klatrevægge og trampoliner. Og dans, speedstacking og basketball.

PerformanceArt

Hos PerformanceArt på Frederikssundsvej kan du prøvet et væld af aktiviteter. Alt fra cirkus, børne pole til MGP – Leg og Dans (5-8 år). Så er der også gang i krea-hjørnet og fredag kan du spille spil og så er der også historielæsning nogle dage.

Hvis ikke det er noget, kan det være at Taekwondo eller Kickboxing er det I skal.

Tingbjerg/Energicenter

I Tingbjerg og på EnergiCenter Voldparken er der mulighed for at følges rundt hele ugen, hvis det er det somI har lyst til. Der er mulighed for at spille fodbold, svømme, spille håndbold og basketball. Hver dag spiser deltagerne madpakker sammen og fredag er der en festlig afslutning på feriecampen, hvor der skal spises kage & uddeles diplomer mm. Her kan forældre høre mere om de faste aktiviteter, som man kan gå til i Tingbjerg. Aktiviteterne starter hver dag kl 10 og kl 13 men forskellige steder, så du skal have øje på planen. /GG