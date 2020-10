SF vil have forbud mod fyring i brændeovne om natten

Foto: colourbox

Borgerepræsentationen på Københavns Rådhus skal på torsdag behandle et forslag fra SF om at pålægge Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at udarbejde et oplæg til politisk behandling, der i videst muligt omfang begrænser fyring med private brændeovne i Københavns Kommune.

Af Erik Fisker

Oplægget skal indeholde en analyse af kommunens muligheder for at begrænse/forbyde brugen af private brændeovne i nærheden af daginstitutioner og i tætbefolkede områder – samt muligheden for at forbyde brugen af private brændeovne om natten.

Endvidere ønsker SF, at der udarbejdes et udkast til en såkaldt brændeovnsforskrift for Københavns Kommune, der skal begrænse brugen af private brændeovne mest muligt.

Baggrunden er et ønske om at begrænse brugen af private brændeovne så meget som overhovedet muligt – herunder et totalt forbud mod brændeovnsfyring i storbyer som fx København.

– Brændeovne udleder på en fyringssæson (cirka fire måneder) mere end dobbelt så meget skadelig partikelforurening, som den samlede vejtrafik i København udleder på et helt år. Brændefyring er den største, lokale kilde til partikelforurening i København, hedder det i motiveringen for forslaget.

FAKTA

– Ny undersøgelse viser, at knap 3 ud af 4 borgere i Brønshøj vil stramme reglerne for brændeovne.

– 40 % i Brønshøj vil helt forbyde brændeovne i huse med anden opvarmningskilde.

– Brønshøj-Husum er den københavnske bydel, hvor færrest ønsker stramninger.

– Den nye undersøgelse er foretaget for Københavns Kommune.