Politiet: Der er en verserende bandekonflikt

Københavns Politi oplyser i en pressemeddelelse at der er opstået yderligere en konflikt mellem grupperinger i det københavnske bandemiljø. De berørte områder er Nørrebro og Nordvest samt Tingbjerg og Sjælør

Af Gitte Ganderup

Københavns Politi har netop udsendt nedenstående pressemeddelelse som vedrører drabet i Frisøsalon Ørn og situationen generelt i området:

“Den nye konflikt er mellem på den ene side en gruppering, der hovedsageligt holder til på Nørrebro og i Nordvest, og på den anden side to grupperinger, der hovedsagelig hører hjemme i henholdsvis Tingbjerg og Sjælør.

Skyderiet i en frisørsalon i Brønshøj i sidste uge berører konflikten og indgår derfor også i efterforskningen. I denne uge blev der fundet en maskinpistol i Tingbjerg, som politiet vurderer skulle bruges i den verserende konflikt.

Det forhøjede konfliktniveau betyder, at Københavns Politi har skruet yderligere op for bandeindsatsen. I områderne Tingbjerg, Sjælør, Nørrebro og Nordvest fører vi skærpet tilsyn i form af synlig tilstedeværelse.

Herudover har nærpolitiet øget den relations- og tryghedsskabende indsats i samarbejde med kommunen og beboerorganisationer. Det indbefatter borgermøder, dialog med skoler og foreninger, og at den mobile politistation vil være til stede.

– Vi har fuld forståelse for, at beboerne kan føle sig utrygge, når banderne rører på sig – særligt når de puster sig op og posterer vagter i områderne. Derfor ligger det os meget på sinde at være synlige og have en løbende kontakt med borgerne, ikke mindst de unge i området, siger politiinspektør og leder af center for borgertryghed ved Københavns Politi, Tommy Laursen.

Han opfordrer samtidig borgerne til at kontakte politiet, hvis de føler sig utrygge eller oplever noget, som politiet bør kende til.

Københavns Politi følger banderne tæt og efterforsker målrettet de episoder, bandemedlemmerne menes at være involveret i. Selv om det er et langt sejt træk, så virker det, siger ledende politiinspektør for efterforskningsenheden Poul Kjeldsen.

– Vi ved af erfaring, at det gælder om at slå konsekvent og hårdt ned på banderne. Derfor bruger vi alle værktøjer for at komme efter dem, så de kan blive stillet til regnskab og sat bag tremmer. Når vi får sat dem ud af spil, skaber det mere ro i byen.

Han henviser blandt andet til en konkret sag fra den seneste uge:

– Onsdag blev seks personer med bandetilknytning fængslet i en sag om salg af narkotika, og dermed er endnu en række af de bandemedlemmer, der hen over sommeren og efteråret har været en del af bandekonflikterne, fjernet fra gadebilledet.«

Bandemedlemmer, der begår kriminalitet i forbindelse med en konflikt, risikerer op til en fordobling af deres straf, og fængslede medlemmer af de involverede grupper nægtes udgang fra fængslet, så længe konflikten er i gang.

På landsplan sidder cirka en tredjedel af alle rockere og bandemedlemmer på nuværende tidspunkt fængslet. Det billede afspejles også i Københavns Politikreds.”

Brønshøj-Husum Avis følger udviklingen