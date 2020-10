Politi: Husk at Halloween også skal overholde nye coronaregler 

Første weekend med nyeste coronaregler venter, og det er også denne lørdag, at det er Halloween

Af Gitte Ganderup

De nyeste coronaregler med forsamlingsforbud på 10 personer, udvidede krav om mundbind og ikke mindst forbud mod salg af alkohol mellem kl. 22-05, som også omfatter kiosker, supermarkeder, tankstationer er netop indført og nu venter den første weekend, hvor det også er Halloween den 31. Oktober.

Vær opmærksom på at forsamlingsforbuddet også gælder for udendørsarrangementer

– Halloween er efterhånden blevet en tradition i mange familier og involverer ofte udklædningsfester, fakkeloptog og slikindsamling fra dør til dør. Desværre er det ikke aktiviteter, der egner sig i en tid med corona, og derfor vil jeg gerne opfordre til at børnefamilierne husker på de nye regler, når de fejrer Halloween, siger politidirektør ved Københavns Politi Anne Tønnes.

Alternativ Halloween

Forsamlingsforbuddet og de høje smittetal gør, at weekendens begivenhed, Halloween, må fejres på en anden måde end normalt.

Sundhedsstyrelsen foreslår at man i stedet for slikindsamling fra dør til dør og andre samlende aktiviteter finder på noget indendøre og i mindre grupper:

“Arranger en Halloween-fest for en mindre gruppe børn, der i forvejen ses ofte, fx nærmeste familie eller nærmeste venner. Erstat i år slikindsamling fra dør til dør med andre aktiviteter, som udhuling af græs-karhoveder, en udendørs skattejagt eller et klippe-klistre værksted med Halloweenpynt. Hvis I serverer slik, så sørg for at det er indpakket eller portionsanrettet.” skriver de på hjemmesiden sst.dk

Men det er ikke det eneste som netop har ændret sig.

Nul alkohol fra 22

En anden af de nye restriktioner, som er trådt i kraft i denne uge, er forbuddet mod at sælge alkohol mellem kl. 22-05.

For at sikre, at detailhandlen, kiosker mv. kender til de nye regler og konsekvenserne af at bryde dem, har Københavns Politis nærbetjente de seneste dage ført tilsyn med flere hundrede forretninger.

Indtrykket er, at langt de fleste gør, hvad de kan for at følge reglerne, og det forventer vi vil fortsætte.

Konsekvensen er en bøde til den erhvervsdrivende på mindst 10.000 kr. i førstegangstilfælde. Bøden vil stige, hvis man ikke har fundet ud af det første gang.

– Vi vil også i weekenden været ekstra synligt til stede i bybilledet, hvor vi vil holde særligt øje med, at de nye regler bliver overholdt. De høje smittetal, vi igen ser, gør, at det er afgørende, at vi alle hanker op i os selv og tager ansvaret på os,” siger politidirektør Anne Tønnes.