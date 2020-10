Om spildevandsudledning i Utterslev Mose

Staten skal pålægge forsyninger at reducere overløbene, som de ikke har gjort endnu, hvis staten snøvler sig sammen, må vi håbe der følger en pose penge med,

Af Chris Andersen

Af Chris Andersen, Ruten 201

Staten skal pålægge forsyninger at reducere overløbene, som de ikke har gjort endnu, hvis staten snøvler sig sammen, må vi håbe der følger en pose penge med, så det er nemmere at iværksætte og ikke bare bliver til et notat i et mødereferat. I forbindelse med byfornyelse af Tingbjerg hvor forvaltningen og HOFOR vil foreslå separering af kloaksystemet og derved en nedbringelse af overløbene, det lyder jo ikke bare godt, men rigtig rigtig godt, men hvordan vil det være muligt uden at grave alle gaderne op, og hvor er finansieringen ud over brugerbetaling?

Bliver Utterslevhuse ”overløbs-synderen,” da de ikke er nævnt? I Peblinge Sø har man i årevis grønthøstet da vandplanterne optager næring, og på den måde kraftigt reduceret næringsstofpuljen, det kunne være spændende at vide om denne metode kan overføres til Mosen samtidigt med at Gladsaxe Kommune gør en indsats mht. U11.