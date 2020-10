Nyt pokaldrama

Foto: Thomas Løser

Den stod på pokaldrama, da Brønshøj Boldklub i onsdags tog imod Lyngby fra Superligaen i 2. runde af Sydbank Pokalen. Masser af mål, et flot comeback og spænding til det sidste er blot nogle af overskrifter i 4-5 nederlaget.

Af Randi Salzwedell

Det lå i kortene, at Lyngby ville have bolden mest, og i de første 10 minutter kom de da også frem til tre gode chancer. Men Brønshøj lægger sig som bekendt ikke ned, og det var hjemmeholdet, der først fik hul på bylden. Nicolai Clausen tog et godt raid i venstre side, hvor han fra baglinjen sendte bolden hårdt ind foran mål. Her kunne Lyngbys Kevin Tshiembe ikke nå at flytte sig og han fik sendt bolden i eget net. 1-0 til Brønshøj.

Føringen holdt dog kun i 10 minutter, da Victor Torp med en stikning i dybden fandt Emil Nielsen. Uheldigt for hjemmeholdet, så gled Jeffrey Ofori i afleveringsøjeblikket, og alene med Vilfort fik Nielsen sendt bolden i mål. 1-1.

Brønshøj kom dog foran igen, da Tranberg med en kig-væk-finte spillede Jonas Hemmingshøj helt fri, og selvom Frederik Schram fik ram på på bolden, kunne han ikke forhindre bolden i at gå i mål. 2-1.

Desværre fik Lyngby igen udlignet kort tid efter. Brønshøj fik ikke clearet ordentligt og med masser af tid på kanten af feltet, kunne Marcel Rømer sparke bolden over i det lange hjørne. 2-2.

Lige inden spillerne gik til pause kom Lyngby foran. Victor Torp driblede sig igennem vores defensiv. Dette krydrede han med en flot scoring over i det lange hjørne. 2-3.

2. halvleg var mindre end tre minutter gammel, da Lyngby kom yderligere foran. Der var en kollision på midten, men dommer Benjamin Svedborgs fløjte forblev tavs. I stedet for endte bolden hos Magnus Warming, der kunne sende bolden i mål med venstrebenet. 2-4.

Tempoet faldt i kampen efter 2-4 scoringen, men der var stadig chancer til begge hold – dog flest til Lyngby, men også en kæmpechance til Clausen. Men han fik hamrede bolden over mål i en fri position inde i feltet.

Med 10 minutter tilbage af den ordinære spilletid var der comeback til Jamil Fearrington, som havde taget plads på bænken pga. mange afbud. Ind kom også unge Elias Asidah With, og det skulle vise sig at være en god idé.

I det 87. minut spillede Porsgrunn – som også blev kåret til kampens spiller – bolden ud til Adil Guendouri. Adil sendte bolden ind i feltet, hvor et par hvepse hoppede over bolden. Det gjorde, at Elias stod helt fri og kunne sparke reduceringen i mål. 3-4.

I pokalkampen mod Frem fik Brønshøj scoret i overtiden, og minsandten om det ikke også blev tilfældet her.

I det andet minuts overtid smed Porsgrunn bolden ind i feltet. Lyngby fik ikke clearet ordentligt og så kunne Adil banke bolden i mål til stillingen 4-4. Kort efter fløjtede dommeren af og holdene skulle ud i forlænget spilletid.

Det var to trætte hold, som indtog banen til to gange 30 minutter, men Lyngby havde måske lidt mere at give af. De ramte stolpen i starten af den forlængede spilletid og i det 95. minut kom de foran.

En tjip-bold ind i feltet til en helt fri Emil Nielsen gjorde, at han kunne heade Lyngby foran igen. 4-5.

Brønshøj havde en mulighed for at udligne i det 111. minut, da Lars Emil Juel Andersen stod helt fri efter et hjørnespark, men Lars fik ramt bolden skidt og det endte i stedet for med et målspark.

2. runde af Sydbank Pokalen blev derfor exit for hvepsene, men spillerne og trænerne kan være stolte over måden vi røg ud på.