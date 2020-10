Nu kommer den: Apple præsenterer iPhone 12 på stort event

SPONSORERET INDHOLD: Så er den her endelig. Apple har netop præsenteret den seneste model i iPhone-familien, nemlig iPhone 12. På et stort presseevent kunne direktør Tim Cook fortælle om det nyeste produkt, der rammer hylderne slut oktober og i midten af november, hvis du vil have nogle af de større modeller.

Den nye serie har tonsvis af ny funktionalitet, ligesom at der en lang række opgraderinger af eksisterende teknologi med blandt andet et skarpt kamera, kraftig CPU og trådløs opladning. Få indsigt i, hvad der er op og ned med Apples nyeste skud på stammen, eller find priser og specifikationer for iPhone 12-modellerne her.

En blanding af nye og forbedrede features

Mange forbinder Apple-lanceringer med kæmpe events, store armbevægelser og lange køer foran forhandlerne for at være den første, som får fingrene i det nyeste nye. Og iPhone 12 bliver nok ikke nogen undtagelse. I hvert fald så flere millioner mennesker med live via YouTube, da Tim Cook og en række nøglepersoner hos Apple kunne fortælle om iPhone 12 og de i alt 4 modeller; iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Mini og iPhone 12 Pro Max.

Generelt byder den nye iPhone-serie på en kombination af helt ny, banebrydende teknologi og features, men også opdateringer og opgradering af eksisterende funktionalitet. Blandt andet kan du se frem til trådløs opladning via den såkaldte Magsafe-teknologi og knivskarpe XDR OLED-skærmes, som er medvirkende til at sikre 87 % bedre low-light og bedre billedstabilisering.

Hvad er dit budget og behov? Vælg selv mellem Mini og Max

Uanset om du er stået af iPhone-ræset eller ej, så ved du nok, at en iPhone-serie sjældent kommer alene. Og det er da heller ikke tilfældet denne gang. I alt sender Apple 4 modeller på markedet, som varierer i specifikationer og priser, så der er noget til ethvert behov og budget. Serien dækker over den almindelige iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 og iPhone 12 Pro bliver mulige at købe hos forhandlerne som de første allerede d. 23. oktober. Mini og Pro Max kommer til salg på et senere tidspunkt, helt præcist d. 13. november. Der er dermed rigeligt med tid til at få købt julegaver, uanset om du foretager dine indkøb til Black Friday eller i den almindelige julehandel.

Er årets julegave fundet i form af iPhone 12?

Apple har med iPhone 12 sandsynligvis skrevet sig ind på toppen af rigtig manges ønskelister. Ifølge tal fra flere rapporter vil Apple sandsynligvis kunne forvente at sælge mellem 180 og 220 millioner iPhones inden for de første 12 måneder efter, at salget åbner. Timingen op til både Black Friday og jul må således siges at være noget nær perfekt. Efterspørgslen bliver nok ikke mindre af de mange nye features, herunder blandt andet 5G-forbindelsen, som betyder hurtig streaming og gaming, uanset om du er på farten eller ej.

Alt taler altså for, at Apple også igen i år vil ligge i toppen inden for populære gaver i kategorien ”Elektronik”, og forhandler venter et stort salg.