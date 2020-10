Nu kan Årets Idrætsforening nomineres

Kender man en idrætsforening, der gør en særlig indsats for at skabe et attraktivt idrætsliv i København? Så er det nu, den skal indstilles til prisen som Årets Idrætsforening, hvor 25.000 kroner er på højkant

Af Erik Fisker

– Idrætsforeningernes betydning er helt uvurderlig. Her er nøgleordene frivillighed, bevægelse, fællesskaber og ikke mindst socialt ansvar. Det kommer københavnere, uanset alder eller baggrund, til gode, og det skal vi værne om. Især skal vi huske at stoppe op og hylde dem, der gør forskellen i hverdagen. Derfor håber jeg, at rigtig mange vil byde ind med deres bud på Årets Idrætsforening, siger Københavns kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde.

Alle københavnere kan nominere foreninger til Årets Idrætsforening ved at indsende begrundede forslag og gode argumenter for, hvorfor netop denne idrætsforening er noget helt særligt. Dommerkomitéen består af medlemmerne af Kultur- og Fritidsudvalget samt repræsentanter for de københavnske idrætsforbund. Prisen, der i år uddeles for 17. gang, overrækkes til vinderforeningen den 25. november 2020.

Der er frist for indstilling den 20. oktober, og man kan sende din indstilling til idraet@kk.dk med ”Årets Idrætsforening 2020” i emnefeltet.

Sidste års vindere af prisen var Ørestad IF og Idræt i Dagtimerne.