Nogle medier er mere lige end andre

Forslag om at øge mediestøtten til lokale og regionale medier

Af Peter Kenworthy

De lokale gratis ugeaviser som Brønshøj-Husum Avis, udfylder en vigtig rolle i lokalsamfund rundt omkring i landet. For hvem skal ellers skrive om Brønshøj, Bogense, Billund, Ballerup eller Bindslev?

Andre medier får mediestøtte til redaktionel produktion – som for eksempel Altinget (7 millioner), Computerworld (1,3 millioner), Dagbladet Ringkøbing-Skjern (2,6 millioner), Ekstra Bladet (17 millioner), Filmmagasinet Ekko (429.656 kroner), Information (25 millioner), Netavisen Pio (412.863), TV-Kalundborg.dk (374.559) og Zetland (2,2 millioner).

Lokale ugeaviser som Brønshøj-Husum Avis er dog 100 procent annoncefinansieret, og modtager, som det er nu, ikke mediestøtte. Men hvorfor egentlig ikke?

– Det er tankevækkende at mediehuse med dagblade får så stor mediestøtte, set i lyset af oplagstallene der falder drastisk. Og at de privatejede mediehuse uden dagblade ikke kan få mediestøtte. For den demokratiske sammenhængskraft er under pres, hvis de lokale ugeaviser ikke får støtte, siger bladchef og ansvarshavende redaktør på Brønshøj-Husum Avis, Mette Hviid Togsverd.

Foreslår støtte til lokale medier

På Kulturministeriets hjemmeside kan man læse, at ”formålet med [mediestøtte]loven [der giver mediestøtte til trykte og digitale medier] er at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder”.

Formanden for Kommunernes landsforening, Jacob Bundsgaard (A), har foreslået at der gives støtte til regionale og lokale medier, og at den samlede mediestøtte samtidig hæves, når det kommende medieforlig forhandles på plads.

– Vi er nødt til at sikre, at regionale og lokale medier kan overleve, ved at mediestøtten til dem bliver sat i vejret, fortæller han til Danske Kommuner.

– Dynamikken i det lokale demokrati bliver dårligere, hvis der ikke er en kritisk presse, der både kan føre kontrol med magthaverne og også fortælle, hvad der sker i deres lokalområde, siger Jacob Bundsgaard til Ritzau.

I en mail til Gladsaxe Bladet skriver Kommunernes Landsforening, at der ikke er nogen specifikke medier med i overvejelserne.

– Det må bero på en vurdering, når medieforliget skal forhandles på plads, tilføjer man.

Henviser til debatindlæg

Kulturministeriet og Joy Mogensen vil ikke udtale sig om mediestøtte inden forhandlingerne om medieforliget. Men Kulturministeriet henviser til et debatindlæg som kulturminister Joy Mogensen (A) har skrevet i Avisen Danmark 18. september, hvor ministeren skriver at vi er ”nødt til at forholde os til, at lokale og regionale medier oplever en nedgang i annoncer og oplagstal”.

– Danmark er et decentralt styret land, så vi kan ikke have lokaldemokrati uden lokale medier. Hvis vi ikke har lokale medier, hvem skal så holde øje med kommunernes forvaltning af offentlige penge? Og hvem skal holde øje med de lokale virksomheders ageren i lokalmiljøet? Det lokale demokrati har brug for de kritiske spørgsmål fra journalister, som kender det lokale stof, tilføjer kulturministeren i debatindlægget.