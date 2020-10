Nørre G sender alle elever hjem

Foto: Nørre Gymnasium

Corona En række smittetilfælde sendte først enkelte klasser hjem men fra i dag er det alle elever på Nørre G som er sendt hjem til virtuel nødundervisning

Af Gitte Ganderup

Ledelsen på Nørre Gymnasium har i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed besluttet at lukke Nørre G ned for alle elever i hele uge 41 og overgå til virtuel undervisning og dermed nødundervisning.

Det vil sige, at eleverne først må møde ind fysisk igen i uge 43 efter efterårsferien i uge 42. Alle elever skal deltage virtuelt i undervisningen i uge 41 efter anvisninger fra deres lærere og der registreres fravær.

Beslutningen er begrundet i at gymnasiet har flere corona-smittetilfælde i flere forskellige klasser samt at to lærere er smittet.

– Vi startede med at have nogle stykker på den internationale linje. Derfor besluttede vi at sende dem hjem, fortæller rektor på Nørre Gymnasium Jens Boe Nielsen som forklarer at de internationale elever typisk er børn i familier som er kommet til Danmark i forbindelse med udstationering, forskning, undervisning eller ambassadørskab.

Dermed skal de hjemsendte elever blot til deres egne familier i området og ikke ud på rejser eller hjem til værtsfamilier.

Smittekæderne brydes

Derudover er flere lærere og elever hjemme med henblik på test for at få opsporet alle smittede. Det drejer sig i øjeblikket om 17 personer som allerede er konstateret smittet. Senest er én meldt smittet i dag.

– Det er vores og styrelsens vurdering, at det er nødvendigt at lukke midlertidigt ned for proaktivt at bryde smittekæderne, så vi kan møde ind til fysisk hverdag i uge 43, skriver Nørre G på hjemmesiden.

Undervisningen fortsætter som vanligt og i modsætning til foråret, må lærerne denne gang møde ind på skolen.

– Vi har alle lærerne her på skolen. De står og underviser i tomme klasselokaler. Men det gør en stor forskel at de kan bruge tavlen hvis de skal det i deres undervisning for den enkelte, fortæller Jens Boe Nielsen.

I samråd med styrelsen skal elever og lærere som har været inde for én meter i 15 minutter af en smittet person lade sig teste. Og derudover skal alle være opmærksomme på symptomer og lade sig teste, hvis der opstår noget.

– Jeg har bedt alle om at melde ind hvis de viser sig at være blevet smittet, siger rektoren for de 1100 elever som er tilknyttet Nørre G.