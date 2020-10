Niels Lan Doky Trio optrådte på Nørre G

Fra koncerten på Nørre G på Mørkhøjvej. Foto: Carol Munkers

Nørre G’s musikelever fik onsdag en enestående oplevelse af live jazzmusik, da koncerten med Niels Lan Doky Trio endelig kunne gennemføres

Af Erik Fisker

Som Niels Lan Doky indledte med, er det efterhånden sjældent, at man oplever analog musik. Jazz er et godt eksempel på ikke-programmeret musik, og det er en af grundene til, at trioen tager på skolebesøg for at give elever den oplevelse. De vil også give elever inspiration til at lære jazz at kende og måder at spille det.

Jazz er blevet kaldt “the most perfect example of democracy in action”, det at spille jazz foregår med en høj grad af improvisation, og Lan Doky beskriver det som en lyttende samtale. Mange kendte jazz-numre er baseret på uendelige variationer af pop-numre fra 30’erne og 40’erne – den såkaldte jazz standard. Niels Lan Doky har udfordret sig selv med sit projekt Modern Standards, hvor han laver jazz-variationer af top-hit hver måned i 2020 og poster på Facebook og YouTube. Trioen gav et eksempel med deres version af Billie Eilish-nummeret ’Everything I Want’ for et opvakt publikum.

Inden det sidste nummer lærte eleverne de øvrige medlemmer af trioen at kende, da de fortalte om deres vej ind i musikken og særlig jazzen. Til inspiration fik eleverne et godt råd med på vejen: Prøv ikke at kopiere andre kendte musikere, men find inspiration hos dem til at finde ud af, hvem man selv er som musiker.

