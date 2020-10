Nem reservation til din restaurant eller café

Woman in a restaurant on a mobile phone

SPONSORERET INDHOLD: Det kan være lidt af en jungle at finde rundt i de mange forskellige udbydere af reservationssystemer. Hvad skal man prioritere og hvilken løsningen er egentlig den bedste for både dig, din virksomhed og ikke mindst dine kunder?

På markedet findes der et væld af forskellige muligheder og teknologier, og netop derfor kan det være en uoverskuelig jungle af muligheder at bevæge sig ud i. Der findes mange forskellige holdninger til, hvad det rette reservationssystem skal kunne. De fleste kan herunder dog nok blive enige i, at det for kunden skal være muligt at lave en nem reservation.

En nem reservation med et enkelt brugerflow

I udvælgelsen af det rette reservationssystem skal kunden indtænkes som et helt afgørende element og aspekt for din beslutning. For kunden skal det helst være muligt at lave en nem reservation, hvor kunden helt nemt og uforpligtende kan reservere et bord på din restaurant eller café. Brugerflowet bør være så enkelt så muligt, så det for kunden er lige til at nemt at reservere et bord, så du ikke mister ham eller hende på vejen.

Brug tiden, der hvor den betyder noget

Når du har fundet det rette reservationssystem, hvor dine kunder har mulighed for nem reservation, er du allerede godt på vej til at spare meget tid. Når restauranten eller caféen er fyldt og bestillingerne kommer væltende, kan det nemlig være et yderst forstyrrende og tidskrævende element at skulle tage imod bordreservationer over telefonen samtidig.

Med en mulighed for nem reservation på et reservationssystem kan gæsterne nemt og helt selv bestille bord på jeres hjemmeside. På den måde slipper I for de mange forstyrrende opringninger. Samtidig gør du det også langt mere enkelt og lige til for dine kunder, da de har mulighed for nemt at reservere og ikke mindst se, hvornår der er ledige borde på din restaurant eller café.

Få bekræftelse på mail eller SMS

En anden fordel ved en nem reservation over internettet er, at dine gæster udover at kunne booke deres bord i ro og mag online, også modtager en bekræftelse på enten e-mail eller SMS, når bordet er booket. Herved undgår I de komplikationer, der eventuelt kan forekomme ved almindelig booking over telefonen, hvor bookinger ikke går ordentlig igennem, ikke bliver registreret rigtigt eller at du og kunden taler forbi hinanden.

Med en nem reservation er der ingen tvivl, fordi kunden altid vil modtage en bekræftelse på skrift, hvori det tydeligt fremgår hvor og hvornår et bord er booket til.

Kompatibel med alle enheder

Desuden er det vigtigt også at tage højde for at en nem reservation også er kompatibel med alle enheder, således at ingen kunder går tabt i processen. Når du skal vælge reservationssystem til din restaurant eller café er det derfor vigtigt, at du går efter et system, der er kompatibelt med både PC, iPad, iPhone og generelt alle enheder og platforme med en internetforbindelse.