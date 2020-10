Musikelever samarbejder med internationale producere

Musikdrømme Foto: David Tholander

Musikdrømme På Nørre G er musikeleverne i proces med professionelle fra musikbranchen. Musikeleverne har netop afleveret forslag, som kan tages med til både de danske og internationale kunstnere

Af Gitte Ganderup

Der er varmt i den fløj, som rummer øvelokalerne og musiklokalet på Nørre G. Der er lyd fra alle rum og eleverne bevæger sig i grupper fra deres dedikerede øvelokale og op ad trappen, hvor musiklokalet ligger.

Der er en saxofon. Der er trommer. Der er summen, forsøg på overblik og idéer, som griber hinanden.

Musikeleverne skal fremlægge deres udkast til nogle forskelige professionelle musikeres næste hits. Deadline er snart og tiden er kort.

Brug netværket

Nørre Gymnasium har en række fagområder på højt niveau, og en af dem er musik.

Musikeleverne er midt i et forløb med David Tholander og Kasper Holm Larsen, som sammen driver Apex One, som er en virksomhed der laver karriereadministration og talentudvikling i musikbranchen. De to er også i kontakt med sangskrivere og andre managere i særligt England og USA. Og det er det netværk, som de bringer ind på Nørre G.

– Idéen til de her workshops stammer fra lidt af personlige erfaringer og udfordringer, vi selv har gjort os ved at være udøvende musikere og kunstnere, for at kunne arbejde professionelt med musik – og skal ses som et vigtigt supplement til den musikteori,som ellers indgår i elevernes undervisning, samt den viden de ellers kan tilgå i deres interesse for musik. Der er meget usagt i musikbranchen og meget er bundet op på historiefortælling og myter, så vi ønsker at give et indblik i nogle af de bagvedliggende mekanismer, forklarer David Tholander.

Se på målgruppen

At være musiker og at lave musik er ikke en magisk affære. Det er ikke guddommelig indgriben og en inspirationskilde, som vælter ned som lynnedslag.

Det er hårdt arbejde. Og så talent og kærlighed til musikken, instrumentet, flowet og alle de andre bløde værdier, som er limen i en kreativ branche.

I en af grupperne mærker de, at deadline nærmer sig, og fremlæggelsen presser dem.

– Diamanter bliver skabt under pres, siger forsangeren med et smil og når også lige at fortælle at teksten, som de netop har fået sat sammen med musikken, er noget som hun skrev for 2 år siden.

I et andet øvelokale har frustrationerne og presset også været tydelige.

Elva Wahlberg spiller klaver og synger i den gruppe.

I øvelokalet føles det også tydeligt at hun komponerer.

– Der var en dag, hvor jeg var så frustreret over hvordan sangen var blevet, at jeg gik min vej. Jeg gik simpelthen ud. Men så sagde de andre til mig, at jeg skulle tænke på, at den sang jo ikke var til mig men til en anden kunstner. Så jeg skulle tænke på, at det var hende, som var afsender. Nu synes jeg, at det er en rigtig god sang, fortæller Elva efter den næstesidste gennemspilning af det nummer, som de netop har skabt.

Flere muligheder

Det er den proces, som David oplever, at mange aspirerende musiker har brug for at åbne øjnene for. Og han stråler af glæde, over at Elva er nået til den indsigt.

– Når vi støder på unge musikere og artister, så har de typisk en forventning om at skulle kunne det hele, hvis de vil arbejde med musik. Der findes dog mange måder at arbejde professionelt med musik, hvilket vi også synes er vigtigt at få vist og snakket om.

– Der er mange kunstnere, som gerne vil være stjerner selv. For at blive bedre øver de sig i et skrive sange for andre, fordi det også er noget, som man skal træne, fortæller David på vej mellem øvelokalerne.

Ud i verden

Næste trin for de nye sange er, at produceren Cutfather giver alle de deltagene grupper feedback på de numre, som de har lavet.

Udover Nørre G. deltager Aurehøj, Ingrid Jespersens Gymnasieskole og Skt. Annæ også i projektet, som støttes af Kunstfonden

David og Kasper fra Apex One laver en professionel vurdering af, om nogle af sangene indeholder elementer, som opfylder de briefs, som holdene omkring de enkelte kunstnere har sendt.

Hvis det bliver vurderet at noget rammer plet, bliver sangen sendt videre ud i verden. Og så kan det være at det næste store hit, har en bid med fra Brønshøj