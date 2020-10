Mødrehjælpen uddeler igen i år julehjælp

Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen, tidl. borgmester i København. Foto: Thomas Wass Evaldsen

Mødrehjælpen har åbnet for ansøgninger om julehjælp til økonomisk og socialt udfordrede børnefamilier, og alle kan ansøge frem til den 11. december

Af Erik Fisker

Tusindvis af børnefamilier søger hvert år julehjælpen hos Mødrehjælpen, og sidste år rakte Mødrehjælpens indsamlede midler til at give i alt 1.360 børn i 731 familier en god jul i Region Hovedstaden.

– Mødrehjælpen støtter de fattigste børnefamilier i landet, så deres børn får en jul, der tilnærmelsesvis ligner andres. Vi inviterer til fællesskaber med dans om juletræ, fletning af hjerter og uddeling af gaver. ”Hvad fik du i julegave”, bliver der spurgt i skolen. ”Hvor skal I holde jul”, spørger naboen. Vi vil den ensomhed til livs, som kan give skam og skyld, fordi der ingen jul er at fortælle om, fortæller direktør i Mødrehjælpen, Ninna Thomsen.

– Mange af de børnefamilier, vi taler med i Mødrehjælpen, har rigtig svært ved at få den daglige økonomi til at hænge sammen. Vi ved, at dette års coronakrise har ramt de sårbare familier hårdt oven i de mange andre problemer, som i forvejen tager overskud og kræfter fra omsorg til børnene. For dem er julen ikke en tid, de ser frem til med glæde og forventning, men derimod en påmindelse om, at livet hverken er let eller ligetil. Derfor samler Mødrehjælpen igen i år ind, så vi kan uddele julehjælp til de børnefamilier, der har allermest brug for det, siger Ninna Thomsen.

Mødrehjælpens julehjælp består af et kontant beløb, der afhænger af familiens størrelse. Desuden tilbyder Mødrehjælpen alle ansøgere gratis rådgivning om sociale, økonomiske og familiemæssige forhold i det nye år, så børnefamilierne på længere sigt kan ændre deres situation til det bedre.