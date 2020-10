Møde i Lokaludvalget på torsdag

Næste møde i Brønshøj-Husum Lokaludvalg afholdes torsdag den 22. oktober, kl. 18.30 i fysiklokalet på 1. sal i EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65.

Af Erik Fisker

Mødet er offentligt og indledes som vanligt med et punkt, hvor gæster kan stille korte spørgsmål eller fremsætte kortere bemærkninger. Lokaludvalget skal behandle 11 ansøgninger til Bydelspuljen både vedrørende indeværende år og 2021. Endvidere skal Lokaludvalget drøfte afholdelse af et borgermøde om trafiksikkerhed på Frederikssundsvej, og på et lukket punkt træffes beslutning om uddeling af Bydelspris 2020.