Mindre overgreb skal ud i lyset

Ny bog af lokal forfatter vil skabe rum til de mange overgreb, hvor ofrene selv er i tvivl. Hvis du skjuler historien om en hændelse, var det en krænkelse mod dig, siger forfatterene. Vigtig bog, siger ekspert

Af Gitte Ganderup

Den lokale frisør Susanne Haxthausen Doreng har sammen med forfatter Mille Eigard Andersen skrevet bogen ”Hvorfor sagde vi det ikke før – det er fandme min krop!”

Når man hører om seksuelle overgreb, handler det oftest om voldsomme voldtægter, misrøgt og omsorgssvigt.

Langt sjældnere er det, at man hører om “de mindre” seksuelle krænkelser og overgreb. De overgreb hvor den krænkede står tilbage med en tvivl om, hvorvidt der overhovedet var tale om et overgreb, som fortjener at blive italesat og bearbejdet.

– Det er en samtalebog, en debatbog og en hjælpebog, siger Susanne, mens hun rører rundt i en kop kaffe.

– Håbet er, at vi kan få nogle til at komme videre. Hjælpe dem. For selvom jeg har det godt og er en god mor, en god selvstændig og en powerkvinder, kan jeg mærke, at processen med denne bog har gjort, at jeg nu har det meget bedre. Jeg har en helt anden ro i maven.

Tal om det

Bogen, som er skrevet som samtaler mellem de to forfattere, med viden og indsigt fra selvstændig psykoterapeut Lone Elisabeth Hjortshøj, tager udgangspunkt i de to kvinders oplevelser med seksuelle krænkelser.

Stedfar og kæresten

Susannes stedfar begik overgreb på hende i en periode, da hun var 9 – 10 år. Mille havde en ven og senere kæreste, som begik seksuelle overgreb mod hende.

– Han havde jo den magt over mig. Og den har han brugt, fortæller Susanne og fortsætter med at opfordrer andre mennesker, som har overgreb og krænkelser i baggagen:

– Selvom der skal rippes op, og det gør ondt, skal man gøre det. For man får det langt bedre bagefter, siger hun.

De to kvinder vil med bogen sætte fokus på de sager, som de tror, at utroligt mange især kvinder bærer rundt på. Som de skriver i bogen:

– Har du en følelse, af at der er foregået noget, som ikke er i orden, så ER der foregået noget! Uanset hvor ”småt” det er. Det behøver ikke at blive fejet ind under gulvtæppet.

Grænserne

De to forfattere vil også rejse en debat om grænser, som ved en tilfældighed falder sammen med debatten om sexisme, som ruller i samfundet netop nu.

En del organisationer men også uddannelsesinstitutioner har bestilt bogen, og det er Susanne glad for.

– Altså seksualundervisningen i folkeskolen er jo slet ikke nok! Denne bog kan hjælpe med at tale om grænserne.

Og det er bogens ekspert Lone Hjorthøj enig i.

– Det er et spændende og meget vigtigt projekt som I har gang i. (…) Der mangler en bog, som flertallet kan spejle sig i, og som er letfordøjelig. I medierne er der næsten kun fokus på overgreb, når der er nogle virkelig forfærdelige sager, hvor der er både vold, svigt, misrøgt og seksuelle overgreb (…) – men jeg tror, at når det nærmest kun er de mest forfærdelige sager, vi hører om, får det rigtig mange til at tie endnu mere.

Redskaberne

Ud over de to kvinders personlige fortællinger og udvikling over de to år hvor de arbejdede med bogen, er der også en række øvelser og redskaber med i den, som de to selv har været glade for at bruge.

Der hører en hjemmeside til bogen, hvor forfatterne meget gerne hører om læsernes oplevelser og brug af bogens redskaber. Det er det samme, Susanne håber sker på foredragsturnéen, der går i gang i november.

– Når vi hører om de andres oplevelser sker der det, at andre tænker ”det har jeg også oplevet”. Den spejling kan den enkelte bruge til at så finde ud af, hvordan andre er kommet videre. Og det er det, vi vil. Bogen indeholder fortællingen om vores oplevelser, men handler også om, hvordan man kommer videre.