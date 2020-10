Masser af skud, men nul mål

Foto: colourbox

Brønshøj var ineffektive foran kassen, mens HIK var effektive. Derfor kunne de tage en 2-0 sejr, da Brønshøj i fredags på udebane måtte forlade banen for 8. gang i træk uden sejr.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

Brønshøj havde fire gode forsøg i kampens første 20 minutter, men hverken Hemmingshøj, Tranberg eller Bayan formåede at få nettet til at blafre.

Det kunne værterne til gengæld, da de kom frem til deres første afslutning i det 21. minut. Jonas Hebo smed bolden ind i feltet, hvor hvepsene fik headet den ud igen. Desværre var det lige i fødderne på Frederik Emil Andersen, der tog chancen fra kanten af feltet og bankede bolden i mål. 1-0 til HIK.

Herefter fulgte et par gode muligheder til Hemmingshøj, men det tætteste Brønshøh kom på en scoring, var en afslutning i sidenettet.

Med lidt over fem minutter tilbage kom HIK yderligere foran. Lars Emil Juel Andersen fik sparket bolden direkte ud til Jonas Hebo, der kunne sende bolden i mål ved nærmeste stolpe. 2-0 til HIK på to forsøg. 2-0 var også stillingen efter de første 45 minutter.

HIK var tæt på at komme foran 3-0 kort inde i 2. halvleg, men relativt fri inde i feltet, fik en HIK’er sendt bolden forbi mål.

10 minutter inde i 2. halvleg fik Brønshøj reduceret – troede de. Porsgrunn fandt Lazarevic med et fint indlæg. Lazarevic fik hovedet på bolden og headede bolden over i det lange hjørne. Men linjedommeren hævede sit flag, og målet blev annulleret pga. offside.

De næste 20 minutters tid havde Brønshøj flere chancer, men skarpheden var blevet efterladt hjemme i Tingbjerg.

Med et kvarter tilbage af kampen gik gassen lidt af ballonen, og Jonas Hebo burde nok have bragt HIK foran 3-0, da Josef Moussa fandt ham helt fri inde i feltet. Men Hebo fik sparket forbi mål.

I overtiden var Brønshøj tæt på en reducering, men Ofori måtte se sit forsøg ramme overlæggeren. Derfor sluttede det hele med et 2-0 nederlag.

Det ville være fair at sige, at nederlaget var ufortjent. Men når man ikke scorer på sine chancer, så vinder man heller ikke kampe.

Vi håber, at spillerne får noget skudtræning i løbet af ugen, så de er klar til at bombe løs på lørdag den 31. oktober kl. 15, hvor vi møder Hillerød på selveste Halloween. Det bliver en gyser, da Brønshøj har hårdt brug for en sejr.

HIK – Brønshøj: 2-0 (2-0)

Opstilling – Brønshøj:

Kasper Vilfort – Mads Gabel (46. Marcus Porsgrunn), Lars Emil Juel Andersen, Jeffrey Ofori – Emil Vatani (71. Dawda Ngum), Christian Thorup, Bayan Fenwick, Oskar Tranberg, Elias Asidah With (71. Adil Guendouri) – Jonas Hemmingshøj, Aleksandar Lazarevic

Opstilling – HIK:

Alexander Hasmark Jensen – Oliver Angus, Frederik Krabbe, Daniel Thorup Børner, Mathias Mejer Knudsen – Jakob Skovgaard Larsen (46. Bercan Kucukyildiz), Sebastian Carlsen, Frederik Emil Andersen (71. Mads Hyttel Christiansen) – Yousef Salech (87. Ilias Hassan), Jonas Hebo Rasmussen, Isak Tånnander (68. Josef Moussa)

Mål:

1-0: Frederik Emil Andersen (21.)

2-0: Jonas Hebo Rasmussen (39.)

Advarsler – Brønshøj:

Bayan Fenwick (79.) og Jeffrey Ofori (88.)

Advarsler – HIK:

Jakob Skovgaard Larsen (15.) og Sebastian Carlsen (79.)

Tilskuere:

246

Dommer:

Philip Warburg