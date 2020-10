Mangler kontorplads

Husumvold Kirke - nu med kontorskur. Foto: ef

Foran den karakteristiske Husumvold Kirke, der ligger smukt med udsigt til Utterslev Mose er placeret et større skur, der indtil videre skal fungere som kontor for præst og informationsmedarbejder ved Husumvold Kirke, hvor det tilsyneladende ikke har været muligt at finde plads indenfor kirkens fysiske rammer.

Af Erik Fisker