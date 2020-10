Lovforslag om gamle brændeovne

colourbox

Fra april næste år skal gamle brændeovne fra før 2003 skrottes eller udskiftes med en ny, når man køber en ny bolig, hvis forslaget vedtages

Af Erik Fisker

I denne uge forventes Folketinget at førstebehandle et lovforslag fra miljøminister Lea Wermelin, der vil betyde, at det ikke længere er tilladt at beholde en ældre brændeovn fra før 2003. Man har dog et år til enten at fjerne brændeovnen eller installere en ny.

Miljø- og Fødevareministeriet forventer, at der på grund af loven bliver udskiftet 12.000 ekstra brændeovne det første år. Kakkelovne, antikke brændeovne, åbne pejse mv. er undtaget fra ejerskifteordningen.

– Hvert år dør tusindvis af danskere for tidligt af luftforurening. Vi ved, at brændeovne står for en stor del af forureningen med skadelige partikler, der kan give både hjertekarsygdomme og luftvejslidelser, siger Lea Wermelin til Videncentret Bolius.

– Vi skal bekæmpe luftforureningen både i de store byer og på villavejene i alle dele af landet. Derfor sætter vi nu ind over for de ældre brændeovne, fordi de udleder op mod fem gange så mange partikler som en ny brændeovn. Det er et forsøg på at få nogle af de ældre brændeovne ud og samtidig gøre det overskueligt, for når man er i et boligskifte, skal man alligevel tage stilling til og udskifte en række ting, tilføjer Lea Wermelin.

Ønsker flere love om brændeovne

– Det nye lovforslag er et skridt i den rigtige retning, men det er ikke nok. Da selv nye brændeovne forurener rigtig meget, havde vi meget hellere set en udfasning af brændeovne ved ejerskifte, så vi kan få røgen ud af boligområderne, lige som vi har fået røgen ud af fly og tog. Folk skal med sindsro kunne stille barnevognen i haven, så den lille kan sove uden frygt for naboens røg, og hænge deres vasketøj op udenfor, uden at det kommer til at stinke af røg. Det må være målet i den grønne omstilling, siger seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen fra Rådet for Grøn Omstilling til Bolius.

Kåre Press-Kristensen foreslår, lige som Københavns overborgmester, Frank Jensen, at kommunerne skal kunne forbyde nye brændeovne i bygninger, der allerede har klimavenlig varmeforsyning.

– Der, hvor vi bor tæt sammen, går det altså ikke med alt det røg. I nye huse med mekanisk ventilation bliver brænderøg suget ind i husene, og det er jo urimeligt. Tidligere undersøgelser fra København viser, at en brændeovn i snit koster 15.500 kr. om året i helbredsskader, især fordi folk bliver syge og må blive hjemme fra arbejde. I København står brændeovne for 0,4 procent af varme-energiforbruget, og hvis vi slukker dem, kan vi opnå en meget større reduktion af partikelforureningen, end hvis man forbyder hele vejtrafikken, tilføjer Kåre Press-Kristensen.

FAKTA

Der er ca. 700.000 brændeovne i Danmark, og omkring 260.000 af dem skønnes at være produceret før 2003.

Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne, DAPO, anerkender, at der er et problem med partikelforureningen fra især gamle brændeovne, og hilser det nye forslag velkommen.