Kultur og fritid er centralt for dannelsen

Ja, sådan stod der i Brønshøj – Husum Avis den 29. januar 2020.

Af Jytte Noer Zabel

Af Jytte Noer Zabel, Basnæsvej 10, Brønshøj

Ja, sådan stod der i Brønshøj – Husum Avis den 29. januar 2020.

Niels Bjerrum er chef for Kultur Nord. Han bor på Amager og er ikke bruger af vores velfungerende Kulturhus Pilegården. Han meddeler, at Pilegården skal flyttes til den gamle Brønshøj Skole.

Vi var mange, der fik et chok. Jeg tænkte: Nu kommer der et borgermøde, hvor man kan ytre sig, evt. se tegninger af indretningen af det nye kulturhus. Men intet skete. Det er usmageligt. Ingen ønsker at få noget trukket ned over hovedet, hvilket jeg synes, er sket her. Det er udemokratisk, og vi føler os overrumplet. Brugerne må have en stemme. Det koster rigtig mange penge, unødvendige millioner, der kan bruges bedre. Især i disse coronatider.

Det skal være let at komme til et kulturhus, og det skal kunne rumme både gamle og unge.

Jeg vil nævne fordelene ved Pilegården:

Bussen holder lige udenfor Kulturhuset, og her er mange parkeringspladser. En del brugere kommer fra andre kommuner, f.eks. Herlev og Rødovre.

Mange forbedringer er gennemført i Pilegården. F. eks. en flot scene og herover en markise. På scenen udføres musikarrangementer om sommeren.

Der er opført petanquebane støttet af Københavns Kommune., og ligeledes er der indkøbt en grill.Der er en lille have, hvor der er arrangementer for børn.

Indenfor er en kælder til gymnastik og fitness med diverse redskaber til børn og voksne.

I stueetagen cafeen. Husets hjerte. Her foregår meget. Kunstnere har fernisering og viser deres billeder. Mødre med småbørn mødes. Om vinteren mødes petanqueklubben til temadag, frokost og kaffe. Gymnastik- og motionsholdene spiser frokost og drikker kaffe, og der kan ligeledes købes aftensmad. Der afholdes små musikarrangementer, og foreninger mødes her.

I hele huset er der lokaler, som man kan leje. F. eks. til generalforsamlinger for omegnens grundejerforeninger, til musikforeninger og private fester m.m.

På 1. sal ligger Lokalhistorisk Arkiv, og her ligger en meget stor sal til bl.a. musik og dans. Der bestilles mad i cafeen. Så er der elevator til alle 4 etager.

I den store sal afholdes ligeledes arrangementer med forfattere, der kommer og fortæller om deres bøger og skuespillere, der fortælles om deres liv. Lokalhistorisk selskab viser film og holder foredrag. Hvert år holdes bl.a. julemarked, påskemarked, loppemarked.

Om Brønshøj Gamle Skole: Bussen standser ikke her. Der er ingen parkeringspladser. Det betyder meget, at det er let at komme til Kulturhuset.

Jeg er aktiv bruger af Pilegården igennem mange år, og det har glædet mig meget, hver gang der er sket fornyelser på området.

Lad dog tandlægerne flytte til Brønshøj gamle Skole og ødelæg ikke det velfungerende Kulturhus Pilegården.

Hr. Niels Bjerrum. Brug nu energi på andre steder i Kultur Nord.