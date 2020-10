Foto: Kaj Bonne

Kirstens Konditori Et ægte lokalt bageri føler sig ikke presset af den store kæde som kommer

Af Gitte Ganderup

Midt i efterårsferien blev Kirstens Konditori kåret som Københavns bedste bageri.

– Det er da helt sindssygt, siger den glade bagermester Christian Larsen da Brønshøj-Husum Avis fanger ham på telefonen efter at dagens brød og kager er bagt.

– Det har været så overvældende. Det er som om at hele København har været forbi og lige skulle se denne bager i Brønshøj. Det er et kæmpe skulderklap og især fra de lokale!

De lokale er nemlig mere vigtige nu end nogensinde fordi Lagkagehuset er ved at flytte ind i lokaler 50 meter fra Kirstens Konditori.

– Det giver en tro på at det nok skal gå selvom de kommer. Folk siger til os at vi er en ægte lokal håndværksbager. Vi har altid støttet lokalt både sportsklubber og indsamlinger. Det er det som gør en ægte lokal butik, siger bageren som ved fra kolleger rundt om i landet, at selvom en kæde som Lagkagehuset flytter tæt på behøver det ikke at betyde et tab.

– Så vi er meget fortrøstningsfulde.

Lokale vindere

I konkurrencen om at blive Danmarks bedste bageri har 151 deltagere i jagtet titlen i OpdagDanmarks store afstemning. 32.500 danskere har stemt på deres favoritter og mellem bagermestrene har konkurrencen været stor. OpdagDanmark er en privat turistvirksomhed med en store følgerskare på sociale medier.

– Alle bagere i hele landet gik op i det. Der blev hængt ting op i butikkerne og delt på facebook og så videre. Vi mødes jo til alle mulige komsammener og konkurrencerne er med til at udvikle os, fortæller Christian Larsen som med Kirstens Konditori har vundet flere forskellige priser i alt fra brød til kundeservice.

– Vi lever af det traditionelle men vi bliver også udfordret af det som vi kalder Mette Blomsterberg –effekten. Kunderne kommer med billeder og har ønsker til hvilke kager de vil have, siger han og tilføjer at mange bliver overraket over hvor lang tid det tager at lave de store kagekreationer.

Brød og kager

Mange bagerier har ifølge Christian Larsen en fordeling mellem brød og kager som hedder 80 % brød og 20 % kager. Hos Kirsten Konditori er fordelingen 60/40 og det tilskriver bagermesteren traditioner.

– Vi har mange kunder på 20-30 år som kommer forbi og køber kage fordi det gjorde deres forældre og deres bedsteforældre. Så gør det ikke noget at de skal køre fra Ølstykke.

Udvalget af kager er også ifølge bagermesteren et af de største og der er plads til både traditionelle makronsnitter og donuts.

– Vi vedligeholder traditionerne men føjer også nye idéer og et friskt pust til, siger han.