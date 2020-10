Kære sommerfugle- og bivenner

Af Finn Gunst, Fuglsang Allé 116 På en cykeltur i Stevns tæt på den charmerende by, Rødvig – faldt vi over et skilt, som kommunen havde sat op på et udsigtssted: ’På dette areal har Stevns Kommune sået bi-venlige blomster for at tiltrække bier og andre insekter’. Et initiativ, der er velvalgt eftersom bilyde og […]

Af Finn Gunst, Fuglsang Allé 116

På en cykeltur i Stevns tæt på den charmerende by, Rødvig – faldt vi over et skilt, som kommunen havde sat op på et udsigtssted:

’På dette areal har Stevns Kommune sået bi-venlige blomster for at tiltrække bier og andre insekter’.

Et initiativ, der er velvalgt eftersom bilyde og sommerfuglevinger er et pinligt vigende fænomen.

Jeg er overbevist om, at adskillige grundejere fremover vil være med på at undlade at slå HELE græsplænen for i stedet at lade noget af den stå hen og så planter, der vil glæde insekterne ?!!!

Jeg vil se frem til, at vores klimavenlige lokale avis – vil være fremme i skoene – og præmiere en lokal have, der har valgt at fremme insekternes mangfoldighed.