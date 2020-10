Jul for udsatte familier

Poul Erik Bech Fonden blev stiftet i 2015 og støtter frivillige foreninger som gør en forskel for udsatte børn. Her overrækker Nicolai Busk Jensen og kollega-Jonas fra EDC donationen til Pejsegaardens Ronni Handskemager. Foto: presse

Poul Erik Bech Fonden blev stiftet i 2015 og støtter frivillige foreninger som gør en forskel for udsatte børn. Her overrækker Nicolai Busk Jensen og kollega-Jonas fra EDC donationen til Pejsegaardens Ronni Handskemager. Foto: presse

Pejsegaarden i Brønshøj er en af de foreninger, der tager opgaven med at sikre jul for mindre bemidlede familier på sig ved at afholde juleaften. Foreningen har netop modtaget en donation fra Poul Erik Bech Fonden og derfor kan de nu gøre en endnu større forskel

Af Gitte Ganderup

Coronakrisen kan sætte varige spor hos socialt og økonomisk trængte familier, og derfor er det helt centralt, at der bliver gjort en stor indsats for at samle udsatte børn og unge op.

Frans Hjort Hammer, medlem af Børnerådet, udtaler:

– Coronakrisen kommer til at have alvorlige psykiske følgevirkninger på udsatte børn og unge. Derfor er det lige nu afgørende, at vi giver dem en helt særlig opmærksomhed og skaber de bedst mulige forudsætninger for at komme videre med et liv med plads til trivsel og udvikling. Vi ved, at det vil have betydning for resten af deres liv.

Poul Erik Bech Fonden donerer

Pejsegaarden Charity er en af de foreninger, der gør en indsats på området.

Foreningens frivillige ildsjæle brænder for at hjælpe børn og unge til at få en god jul med alt, hvad det indebærer.

Coronakrisen har gjort foreningens arbejde endnu vigtigere, og derfor ser de frem til, at de med den nye donation kan gøre endnu mere for at hjælpe udsatte børn og unge i Brønshøj.

Ronnie Handskemager, kontaktperson i Pejsegaarden Charity, fortæller:

– Coronakrisen har virkelig ramt de udsatte børn og unge, og derfor er vores arbejde blevet endnu vigtigere. Til vores juleaften inviteres gæsterne til kl. 15, og så vil der være kaffe, gløgg, saftevand og æbleskiver. Senere er der julemad, dans om juletræ, julemand, gaver til alle samt et gavekort til hver familie til en dagligvareforretning. Med en donation på 25.000 kr. kan vi gøre endnu mere for at få den bedste aften med mindre bemidlede familier i Brønshøj, og det er jeg virkelig glad for.

Overskud til velgørenhed

Nicolai Busk Jensen, Poul Erik Bech/Arne Madsen Brønshøj, stod for selve overrækkelsen.

Han udtrykker stor respekt for de frivillige i Pejsegaarden Charity:

– Det er ikke kun ejendomme, der har en særlig plads i vores hjerter. Bag os er Poul Erik Bech Fonden, som via overskuddet fra mæglervirksomheden støtter foreninger, som brænder for at gøre en forskel for udsatte børn, og det er Pejsegaarden Charity et rigtig godt eksempel på. Pejsegaarden Charity har hjertet på rette sted og sørger for, at også mindre bemidlede familier kan glæde sig til juleaften