Jens Boe skal have læst nogle bøger

Fredag eftermiddag blev der holdt to afskedsreceptioner så der med coronaforbehold var mulighed for at alle dem som ville, kunne ønske Jens Boe Nielsen (i midten) god vind i pensionisttilværelsen Foto: Nørre Gymnasium.

Rektor på Nørre G Jens Boe Nielsen går på pension og noget af pensionisttilværelsen skal han bruge på at indhente meget af den skønlitteratur, som han ikke har haft tid til

Af Gitte Ganderup

Jens Boe Nielsen har været rektor på Nørre Gymnasium i næsten 20 år men nu har han besluttet at gå på pension.

Det er en pensionering som giver genlyd i hele landet for Jens Boe har et kæmpe netværk blandt rektorer og blandt de 15 andre IB skoler (international Baccalaureate Diploma Programme) rundt om i Danmark.

Derfor var der inviteret til to afskedsreceptioner sådan at der på trods af corona ville være plads til at alle dem som ville, kunne komme med.

Fire særlige ting

Der er fire ting som Jens Boe Nielsen særligt husker tilbage på.

Gymnasiereformen som blev indført i 2005 var baseret på først et arbejde som han havde gjort i undervisningsministeriet inden han blev rektor på Nørre G og siden på de erfaringer som han sammen med sine nye kolleger på Nørre G skabte.

– Da jeg kom dertil var der nogle rigtig dygtige lærere som gerne prøvede en masse forsøg af. Men det var organiseret på den måde at de gjorde det i små grupper. Så jeg sagde til dem om ikke vi skulle tage alle deres gode idéer og sætte dem op på et stort godstog.

Det gjorde de og alle deres erfaringer kom til at udgøre meget af grundlaget i den gymnasiereform som sidenhen blev indført under Christine Antorini som på det tidspunkt var undervisningsminister.

Derudover nævner han Nørre Gs pionerånd og lærernes engagement.

– De tager rigtig meget på sig og tager meget ansvar for deres ting. En af de ting som vi gjorde, da jeg kom her til var at indføre distribueret ledelse. Lærerne fik meget mere ansvar og vi gik fra et ledelsesteam på seks personer til at være fire.

Døren ind til Jens kontor går op og der træder en IB kollega fra Grenå Gymnasium ind. Hun kan ikke deltage i eftermiddagens festligheder, men siger, da hun har hilst med afstand på Jens og da det går op for hende at vi sidder midt i et interview, at IB skolerne ikke ville være hvad de er, hvis det ikke var for ham.

– Det var flot sagt, siger Jens til hende inden hun igen må afsted.

Den sidste og fjerde ting som Jens særligt vil huske tilbage på er ånden på Nørre G.

– Eleverne siger at der er en rummelighed på Nørre G som gør at der er plads til alle. Vi mange praktisk/musiske fag med drama og musik, men vi har også vægt på det naturvidenskabelige. Og så har vi også et højt sprogligt niveau. Men der er også nogle dybt engagerede elever og nogle stærke elevudvalg.

Han vil de unge

Når man læser Jens Boe Nielsens cv lyder det ud at han er mand som er engageret i rigtig mange ting som er samfundsrelevante. Det er det engagement som han breder ud over skolen. Det samme kommer til udtryk hos Ida Diemar som indtil for nylig var uddannelseschef på Nørre G og nu er rektor på Høje-Taastrup Gymnasium, da avisen spørger hende om hva hun husker bedst om deres arbejdsliv sammen.

– Jens Boes og mit samarbejde har været præget af en stor lyst til at udvikle og udveksle idéer til udvikling af Nørre G og gymnasiet som sådan, og – hvis jeg selv skal sige det – har vi et smittende engagement.

Når man taler med tidligere og nuværende forældre til eleverne på skolen er det også hans syn på de unge mennesker som de sætter størst pris på. Det er også det som Ida Diemar fremhæver.

– Jens Boe har været ungdommens talerør. Han har udvist eleverne stor tillid og givet dem en udpræget grad af støtte samtidig med, at han har udfordret dem, og også den støtte og udfordring, tror jeg, har givet eleverne lyst til at engagere sig i skolens liv.

Forældrene vil Jens Boe også gerne støtte og bede om at fortsætte deres engagement i deres børns skoleliv selvom de unge mennesker har det med at ville vriste sig fri og bære alt ansvar selv.

– jeg siger til dem at alle eleverne har en kode til lectio hvor de kan se deres fag, deres afleveringer og deres fravær. Den kode skal forældrene bede om og logge ind en gang om måneden for at se hvad status er. de skal tale med de unge om hvordan det går. Og så skal de slippe grebet langsomt.

I 1.g skal forældrene være med, i 2.g skal de give lidt mere slip og i 3.g er de klar til at flyve selv.

– Så står vi der og vinker farvel til de nye studenter som er simpelthen så gode. Og når vi så vender os om efter sommerferien stå står der de der små, som vi skal tage os af. Og så gør vi det igen, siger Jens og sender ros til folkeskolen som faktisk siger han, sender nogle gode elever afsted.

– Forældrene skal bare huske at eleverne bliver ikke voksne i løbet af den sommerferie der er i mellem 9. klasse og 1.g. Så grebet skal slippes langsomt.

Samfundsengagement

Derudover er den snart tidligere rektor stolt af de unge mennesker som hans arbejdsliv har drejet sig om.

– Man siger at de unge de ryger og drikker. Og ja, de drikker for meget men de drikker faktisk mindre end de gjorde for 25 år siden i deres forældres generation, siger ha med et smil.

For nutidens unge er enormt engagerede og interesserede i at få gode karakterer, så de kan komme videre på de lange uddannelser som de ønsker sig. Men det er ikke bare et karakterræs på Nørre G.

– For ikke så længe siden kom fem elever ind på mit kontor og ville gerne samle nogle unge som ville være med til at samle ind for Røde Kors. De ville gerne have min hjælp. Så jeg sørgede for at vi skrevet det på lysavisen og sat et bord op, så de kunne skrive alle dem op som ville være med. De fik 80 elever med ud til indsamlingen, fortæller han.

Gymnasiet på Mørkhøjvej er da også kendt for at være blandt dem som samler flest elever til Operation Dagsværk.

– Jeg siger til dem, at de godt kan give én dag af deres gratis uddannelse til nogle som ikke er så heldige.

Niveauet skal være højt

Jens Boe Nielsen er mest stolt at det lykkes at få skabt Akademiet for Talentfulde Unge som for både Region H og Region Sjælland holder til på Nørre G.

Sidenhen er der kommet søsterakademier til andre steder i landet.

Akademiet har forløb for folkeskoleelever, erhvervsskoleelever og gymnasieelever med særlige talenter og interesse for at blive klogere. Derudover skaber akademiet også forløb for lærere og elever på samtlige skoler, gymnasier og erhvervsskoler, der har elever på Akademiet for Talentfulde Unge Øst.

Og det bringer spørgsmålet om gymnasieskolens fremtid op.

– Jeg mener, og jeg ved at nogle af mine kolleger vil være uenige, at der er flere elever som skal på erhvervsskolerne. Vi kan se at når de kommer her, har de ikke lyst til at gå i gymnasiet men de gør det fordi der er fede fester og det er her deres venner går. Så dropper de ud eller får en mindre god studentereksamen. Der er ingen grund til at de skal have det nederlag.

Er farten sat ned?

Efter fredag skal Jens Boe hente sit ene barnebarn tidligt hver eftermiddag og med det andet barnebarn, som han også synger i kor med, glæder han sig til at gå mere i teateret.

– Og så skal jeg læse meget mere skønlitteratur efter at jeg læst rigtig meget om ledelse de sidste mange år. Så har vi da også et dejligt sommerhus på Bornholm. Men først har jeg lovet at skrive en lille bog om Dansk handicapidræts deltagelse ved De Paraolympiske Lege gennem tiden. Et mindre historisk værk. Så det skal jeg lige gøre først.