Jazz i Kulturhuset Pilegården

Den lokale jazzklub i Brønshøj afholder Søndags MATINÉ den 18. oktober, kl. 14 med Wittrock/Knudsen’s Trio.

Af Erik Fisker

De to pianister Morten Wittrock og Hans Knudsen samt trommeslageren Tobias Leonardo Pedersen skaber en intens og medrivende stemning med et mix af New Orleans Jazz, Jump og Blues af meget høj kvalitet.

Arrangementet afholdes i Kulturhuset Pilegården. Musikken begynder kl. 14 og slutter kl. 16. Billetter købes ved indgangen. Adgang til Salen kl. 13.45.

I denne COVID-19 tid må der p.t. være 78 personer inkl. musikerne i Pilegårdens Sal.Hvis der sker store ændringer mht. myndighedernes retningslinjer, vil dette kunne ses på klubbens hjemmeside ca. en uge før koncerten – www.bronshoj-jazzclub.dk

Arrangementet er støttet af Københavns Musikudvalg og Statens Kunstfond.