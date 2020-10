Idéer til kreativ hygge med dine børn

SPONSORERET INDHOLD: Skal du og dit barn have tiden til at gå med noget indendørs hygge? Hvad med at være lidt kreative sammen? Børn elsker at være kreative med stort og småt, og det kan være en skøn måde at få lidt kvalitetstid sammen med dit barn på.

Vi har samlet en kort guide til, hvad du kan lave af kreative projekter med dit barn.

Prøv noget nyt

Du behøver ikke at være den mest kreative person selv for at samarbejde med dit barn om et kreativt projekt. Det vigtigste er, at I er sammen om at prøve jer frem og være kreative om noget.

Der findes mange forskellige muligheder indenfor børns håndværk, som passer til hvilket som helst temperament og alder, så det er bare at gå på opdagelse. I kan f.eks. hygge jer med:

– At væve eller flette fine armbånd, eller lave smykker med perler

– At lave perleplader

– At tegne eller male – f.eks. fri tegninger, en malebog eller fingermaling

– At klippe og klistre – f.eks. julepynt eller andet flot pynt til værelset

– At lave sjove figurer med modellervoks

Dit barn vil helt sikkert elske at kreere noget og enten kunne give det som gave bagefter eller have det i sit værelse, hvor de kan beundre det.

Kreativ leg

Hvis hverken du eller dit barn er til kreative projekter, så er der heldigvis også mange andre måder, I kan udfolde jeres kreativitet på sammen. Børn er kreative hver gang de leger, så bare det at lege med dukker, med biler, med legetøjskøkkenet eller med udklædningstøjet kan være en kilde til kreativ hygge.

En anden mulighed er også at opsøge kreative workshops for børn i dit nærområde. Her er der tit masser af muligheder for hyggeligt samvær over et sjovt projekt, samtidig med at I kommer ud, får inspiration og møder andre børn og voksne.